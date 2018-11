Rostock

Nun gibt es wieder drei Aussichtspunkte am Hütelmoor. Das Forstamt hat in dieser Woche den neuen und damit größten Ausguck auf das Naturschutzgebiet präsentiert. Insgesamt 25 000 Euro hat der Neubau gekostet, davon hat das Land 85 Prozent übernommen.

„Das ist richtig schick geworden“, sagt der Forstamtsleiter Jörg Harmuth. „Es hat die beste Anbindung, um das Moor von außen zu beobachten“, ergänzt auch Christoph Willert vom Forstamt Rostock. Denn an dieser Stelle würde gleich der Ostseeradweg entlangführen, den allein in diesem Jahr mehr als 72 000 Radler genutzt haben. „Man kann den Ausguck die ganze Saison nutzen“, sagt Willert. „Wir hoffen, dass es uns lange erhalten und von Vandalismus verschont bleibt.“

Von dem Ausguck habe man einen wunderbaren Blick auf das Naturschutzgebiet Heiligensee und Hütelmoor. „Man kann Rotwild bei der Brunft, Vogelrast oder den Vogelzug beobachten“, sagt die Försterin Angelika Stoll. Zukünftig soll an dem Ausguck auch eine Tafel angebaut werden, auf der weitere Informationen zu dem Gebiet stehen. „Es ist eine faszinierende Gegend“, sagt Harmuth. In dem bewaldeten Teil würden Buchen stehen, die mehr als 350 Jahre alt sind. Dieser Bereich werde auch nicht mehr bewirtschaftet. „Es ist der Urwald von morgen.“ Insgesamt ist das Gebiet rund 490 Hektar groß, rund 50 Hektar davon sind das eigentlich Hütelmoor.

Eigentlich habe man den Ausguck schon vor Beginn der Saison aufbauen wollen. Doch das Forstamt habe erst die bürokratischen Hürden überspringen müssen. Die Ausschreibung hat schließlich Lars Goldberg mit der Firma Heideholz gewonnen. „Der reine Aufbau hat 14 Tage gedauert“, sagt dieser. Die Trockenheit in den vergangenen Monaten sei zumindest für dieses Projekt ideal gewesen. So habe es keine Schwierigkeiten mit dem Fundament gegeben. „Das hätte ich nie gedacht, dass das so klappt.“

Johanna Hegermann