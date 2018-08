Reutershagen

Endspurt für alle engagierten Bürger und Querdenker, die sich mit Rostocks Geschichte beschäftigen: Sie sind dieses Jahr Zielgruppe der Richard-Siegmann-Medaille, für die am 31. August die Bewerbungsfrist endet. Obwohl die Ausschreibung für den mit 3000 Euro dotierten Preis schon vor Wochen veröffentlicht wurde, ging bisher erst eine einzige Bewerbung ein. „Das ist nicht unnormal“, sagt Yvette Hartmann, Vorstandschefin der RSAG und stellvertretende Vorsitzende der Richard-Siegmann-Stiftung, benannt nach dem verdienstvollen, langjährigen Chef der Rostocker Straßenbahn, der 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet wurde.

In anderen Jahren kam in der Regel ein gutes Dutzend Bewerbungen zusammen – meistens auf den letzten Drücker. Das liege wohl auch an der Jahreszeit, meint Hartmann. In der Sommerferiensaison sei man nun einmal oft mit anderen Dingen beschäftigt oder gar nicht da. In diesem Jahr richtet sich der Preis an Initiativen, Vereine und Stiftungen, die das Erbe der Hansestadt pflegen, sei es „kulturell, baulich, sportlich oder maritim“, heißt es in der Ausschreibung. Auch Firmen, Einzelpersonen, Reportagen oder Publikationen können ausgezeichnet werden. Neben der Siegmann-Medaille wird es dieses Jahr wieder ein bis zwei gesponserte Förderpreise geben. Deren Stifter stehen aber noch nicht fest, so RSAG-Chefin Hartmann. Vergeben werden die Preise am 6. November beim Vorjahressieger, dem Verein Fischkutter in Toitenwinkel, der sich für sozial benachteiligte Kinder einsetzt.

Das Thema Geschichte wurde durch das Kuratorium der Stiftung festgelegt. Im Ausschreibungstext ist von der Zerstörung von historischer Substanz die Rede, unter anderem durch Krieg und Diktatur. Aber auch „in heutigen Tagen“ würden „Zeitzeugen allzu leichtfertig geopfert“. Das liest sich wie ein Seitenhieb auf den umstrittenen Abriss der Heinkel-Wand. So sei das nicht gemeint, sagt Ivette Hartmann. Vielmehr sei das Rostocker Doppeljubiläum von Stadt und Universität 2018/2019 der Anlass gewesen, den Preis dieses Mal Menschen und Institutionen zu widmen, die die Stadtgeschichte erhalten wollen, bekannt machen oder sich auf andere Art verdienstvoll für sie engagieren.

An preiswürdigen Kandidaten gebe es keinen Mangel, ist Yvette Hartmann überzeugt. „Allein beim Umzug zum Hansetag im Juni habe ich so viele Gruppen und Initiativen gesehen, die sich mit Rostocker Geschichte beschäftigen, die ich gar nicht kannte. Das hat mich überrascht.“ Prinzipiell preiswürdig könnten auch Handwerker sein, die alte Gebäude vor dem Verfall gerettet haben, oder beispielsweise Museen und andere Ausstellungsorte, die sich für ihre Vermittlung hansestädtischer Vergangenheit verdient gemacht haben.

Die Entscheidung fällt am Schluss das zwölfköpfige Kuratorium der Stiftung unter dem Vorsitz der Physikerin Viola von Oeynhausen von der Rostocker Uni. Die eingehenden Bewerbungsunterlagen werden nach einem Punktesystem bewertet. Kriterien sind dabei unter anderem: Wie relevant ist es für die Stadt? Welchen Nutzen stiftet es? Intensive Diskussionen bei der Entscheidungsfindung seien normal, erklärt Yvette Hartmann.

Bei der Preisverleihung im November werden alle Bewerbungen vorgestellt. Für bisher wenig bekannte Personen oder Vereine kann das eine Bühne sein, um auf sich aufmerksam zu machen. Preisträger der Vorjahre sind unter anderem: die Initiative Rostock hilft, die Stiftung Michaelshof, der Unternehmer Wolfgang Grieger und das ambulante Kinderhospiz „Oskar“.

Bewerben:

www.siegmann-stiftung.de

Preis für Weltoffenheit 40 Gramm wiegt die Richard-Siegmann-Medaille aus 999,9er Silber, die jährlich von der Stiftung mit dem gleichen Namen vergeben wird. Der Preis soll Gemeinsinn, Weltoffenheit und Demokratie fördern. Siegmann wurde mit 26 Jahren 1898 Chef der aufstrebenden Rostocker Straßenbahn, blieb es 30 Jahre lang und engagierte sich in der Kommunalpolitik. Als Jude kam er 1943 ins KZ, wo er verhungerte.

Gerald Kleine Wördemann