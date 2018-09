Rostock

Am Freitag ist in der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock der Medienpreis „Rufer“ vergeben worden. „68 Beiträge wurden dieses Jahr eingereicht, so viele gab es noch nie in der zehnjährigen Geschichte des Preises. Das verdeutlicht, dass der ,Rufer' bei den Medienvertretern, die über Mecklenburg-Vorpommern berichten, angekommen ist“, sagte Claus Ruhe Madsen, Präsident der IHK zu Rostock.

Die Ausgezeichneten des Medienpreises „Rufer“ 2018. Unter ihnen OZ-Redakteur Thomas Niebuhr (3. v. r.). Quelle: Thomas Pult

Im Printbereich konnte Frank Pfaff von der Deutschen-Presse-Agentur in MV den Preis für seinen Beitrag „Das Fünf-Dorsche-Problem“ entgegen nehmen. In der Kategorie Hörfunk wurde Wiebke Keuneke für ihr Stück „Erdbeerium – Das Früchtchen der Familie Dahl“ (SWR2) ausgezeichnet. Lutz Hofmann gewann im Bereich Fernsehen für „Wem gehört der Osten?“ (MDR). Und Ralph Schipke gewann für seine Online-Story „Eine kleine Geschichte der Meck-Schweizer“ (www.gruener-mv.de).

Die Jury vergab zudem noch mehrere Anerkennungen: In den Kategorien Print und Wirtschaft Online gingen zwei davon an den OZ-Redakteur Thomas Niebuhr für seinen Beitrag „Jede Traumreise beginnt in Rostock – Wie das Unternehmen AIDA funktioniert“.

Der Medienpreis „Rufer“ ist in den Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen mit jeweils 2000 Euro dotiert. In der Kategorie Wirtschaft Online wird eine Anerkennung in Höhe von 500 Euro vergeben. Mit diesem Preis soll ein anspruchsvoller, differenzierender und verantwortungsvoller Wirtschaftsjournalismus gefördert werden.

Heidmann Daniel