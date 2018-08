Rostock

Am Strand wird wenig Stoff und viel Haut gezeigt. Gerade für Tätowierte die ideale Möglichkeit, sich und ihren Körperschmuck zu zeigen. Doch sind diese Tintenstiche wirklich nur ein harmloser Körperschmuck? Das bezweifelt Professor Steffen Emmert, Direktor der Hautklinik. „Als Mediziner kann ich kein Freund von Tattoos sein.“ Er fordert mehr Aufklärung. „Häufig lassen sich junge Leute und Kurzentschlossene tätowieren.“

Doch auch medizinisch sieht er drei große Schwierigkeiten. Erstens: die Sauberkeit. „Hier kann es im schlimmsten Fall zu Hepatitis kommen.“

Zweitens: die Farben. „Man weiß nicht genau, was drin ist“, erklärt der Klinik-Chef. Viele Farben kämen aus Asien und können Schwermetalle enthalten. Das kann zu sogar zu toxischen Reaktionen frühen.“

Das dritte Problem sei die Entfernung. Hier werden per Laser die Farbpartikel in Nano-Partikel verkleinert. „Man sieht sie nicht mehr, aber sie bleiben im Körper“, erzählt Emmert. Sie lagern sich als schwarze Verfärbung in den Lymphknoten oder in der Lunge ab. Theoretisch könne das zu chronischen Entzündungen führen. „Keiner weiß bisher, was das bedeutet.“

Hegermann Johanna