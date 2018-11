Laage

3600 Flugstunden sollten die Piloten der Eurofighter in diesem Jahr von Laage aus absolvieren. „Wir werden knapp darunter, bei etwa 3400 Flugstunden, landen“, sagt der Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders „Steinhoff“, Oberst Gero von Fritschen. „Das Delta“ sei im ersten Quartal des Jahres eingefahren worden, als neue Vorschriften für den Betrieb der Eurofighter in Kraft traten. Außerdem seien noch immer nicht alle Maschinen ständig einsatzfähig und müssten wegen fehlender Ersatzteile am Boden bleiben.

Auf einer Lärmschutzkonferenz für Bürgermeister und Anwohner der Region wurde in Laage kürzlich eine Bilanz des Flugbetriebes in diesem Jahr gezogen. Der zivile Flughafen Rostock-Laage habe zwar einen Anteil von 57 Prozent der Flugbewegungen, das Militär jedoch verursache etwa 80 Prozent des Lärms im Luftraum rund um Laage. Dennoch gebe es wenig Beschwerden. „Wir hatten in diesem Jahr bisher 46 Lärmbeschwerden von 39 Petenten“, informiert der Kommodore.

Mit verschiedenen Maßnahmen will die Luftwaffe möglichst leise daherkommen. Es gebe keine Überschallflüge über Rostock mehr, Nachtflüge würden zwischen April und September deutlich minimiert. „Wir sind uns dessen bewusst, dass wir in einem stark touristischen Bundesland unterwegs sind“, betont der Oberst. Selbst auf Beerdigungen nehme die Luftwaffe weitestgehend Rücksicht. „Wenn uns die Gemeinde anruft und informiert, richten wir es ein, in dieser Zeit das Gebiet nicht zu befliegen“, erklärt von Fritschen.

Insgesamt wurden bis Ende Oktober in Laage 23 142 Flugbewegungen registriert, mehr als 13 000 davon mit zivilen Maschinen. Die Linienflüge bei Rostock Airport haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Waren es 2017 noch insgesamt 1371, ist diese Zahl mit 1700 Ende Oktober schon überboten worden. Bis Jahresende sollen es über 1900 Linienflüge werden.

Etwa gleichbleibend ist das Niveau der Charterflüge, die vor allem Kreuzfahrer an die Ostsee und wieder nach Hause bringen. 1678 solcher Charterflüge sollen bis Ende 2018 über Rostock-Laage realisiert werden, wie Flughafenchefin Dörthe Hausmann mitteilte. Erstmals ist im Juni eine Boeing 787, ein sogenannter Dreamliner, gelandet. Die Maschine mit 349 Kreuzfahrt-Passagieren an Bord kam aus Mailand. Um ein Flugzeug dieser Größenordnung abfertigen zu können, wurde der Rollweg zwischen Landebahn und Terminal auf 700 Metern extra um drei Meter verbreitert. Die Passagierzahlen steigen stetig. Wurden 2016 noch rund 250000 Fluggäste in Rostock-Laage gezählt, wird in diesem Jahr voraussichtlich die 300000-Marke erreicht.

Auch die Anzahl der Schulungsflüge der örtlichen Flugschule ist mit rund 7600 annähernd gleich. Einen klaren Anstieg verzeichnet die Lufthansa mit ihren Trainingsflügen. Gingen die Piloten im vergangenen Jahr 832 mal mit großen Fliegern zu Trainingszwecken in die Luft, starten sie 2018 etwa 400 mal mehr durch. Insgesamt verzeichnet der Regionalflughafen Rostock-Laage in diesem Jahr gut 1000 Flugbewegungen mehr als 2017.

Die Prognosen für das kommende Jahr gehen von einer weiteren Erhöhung aus. Hier sind vor allem mehr Schulungs- und Trainingsflüge im Programm. In der Kreuzfahrtsaison von Mai bis September werden auch 2019 wieder tausende Gäste Rostock anfliegen. „Der Trend geht allerdings zu größerem Fluggerät statt zu mehr Flügen“, informiert Hausmann. Für das Militär kündigt von Fritschen „ähnliche Flugbewegungen wie 2018“ an.

Doris Deutsch