Rostock/Wismar

Die Behörden nennen es Prävention, Autofahrer reden bisweilen von Abzocke. Und dennoch: „Nicht angepasste Geschwindigkeit“ – so die Formulierung im Behördendeutsch – bleibt auch in Mecklenburg Unfallursache Nummer eins. Die Behörden rüsten deshalb auf: Im Landkreis Rostock setzt das Landratsamt seit wenigen Wochen erstmals neben den klassischen Blitzern am Straßenrand auch einen sogenannten „Blitzer-Anhänger“ ein. Und in Rostock sind in den kommenden Jahren drei zusätzliche, fest installierte Blitzersäulen geplant. Für die Kassen der Ämter ein gutes Geschäft: Allein in diesem Jahr flossen rund um Rostock bereits mehr als 4,2 Millionen Euro in die Stadt-, Kreis- und Polizeisäckel.

Strafen-Rekord an der Warnow

In Rostock steigt die Zahl der Tempo-Sünder seit Jahren deutlich: Rund 20 000 Geschwindigkeitsverstöße ahndet die Hansestadt noch im Jahr 2015. 2017 waren es bereits 29 000. „Bis Ende Oktober 2018 hatten wir bereits 24 700 Verstöße“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Zwei Millionen Euro mussten die Autofahrer 2017 in die Stadtkasse zahlen, bis Ende Oktober waren es in diesem Jahr bereits knapp 1,8 Millionen Euro.

Die Hansestadt mietet für die Tempo-Kontrollen mobile Blitzer an. „Wir setzen diese Geräte vornehmlich dort ein, wo es in der Vergangenheit ein erhöhtes Unfallaufkommen gab. Aber auch Tempo-30-Zonen, Schulwege und verkehrsberuhigte Bereiche überwachen wir regelmäßig.“ Den Großteil der Verwarngelder bringen aber die insgesamt sieben fest installierten Blitzer ein –am Werftdreieck zum Beispiel, an der Stadtautobahn in Lichtenhagen, an der Rövershäger Chaussee. Rostock will bei dieser Technik sogar noch aufrüsten: „Drei weitere Standorte befinden sich derzeit im Prüfverfahren“, sagt Kanaa. Welche das konkret sind, sagt das Rathaus nicht. Aber in der Vergangenheit waren unter die Hamburger Straße (stadtauswärts), die Warnowallee im Stadtteil Lütten Klein und die Kreuzung am Vögenteich als neue Blitzer-Standorte im Gespräch.

Den Blitzer-Anhänger in Güstrow haben Unbekannte am Wochenende beschmiert. Quelle: Toni Schmidt/privat

Blitzer-Anhänger im Dauereinsatz

Im Landkreis Rostock hingegen sind die Einnahmen durch das Blitzen seit Jahren rückläufig. Im ersten Halbjahr 2018 nahm das Landratsamt aber dennoch bereits 1,7 Millionen Euro ein. Im gesamten Jahr 2015 waren es sogar 4,1 Millionen Euro, sagt Landkreis-Sprecherin Katja Berger. 34 000 Verstöße stellte das Landratsamt im ersten Halbjahr fest – gemessen von den vier festen Blitzern in Sievershagen, Bentwisch, Güstrow und Niendorf sowie durch die vier Außendienst-Mitarbeiter, die mit mobilen Blitzern im Einsatz sind. Alle mobilen Geräte mietet der Landkreis an, 16 Mitarbeiter im Innendienst bearbeiten all die Buß- und Verwarngeldverfahren.

Neu „im Programm“ des Landkreises ist ein Blitzer-Anhänger. In den vergangenen Wochen stand das Gefährt mit Messtechnik und Wismarer Kennzeichen unter anderem in Hohenfeld bei Bad Doberan und an der Bundesstraße vor dem Ostseepark Sievershagen. „Aktuell ist er in Güstrow aufgebaut“, so Kreis-Sprecherin Berger.

Nordwestmecklenburg nennt konkrete Zahlen

Die Einnahmen durch feste und mobile Geschwindigkeitsmessstationen sind auch in Nordwestmecklenburg eine feste Haushaltsgröße. Konkrete Zahlen über das, was in der Kasse landet, gibt es zwar nicht, aber dafür die Zahlen der Überschreitungen der fünf festen Messstationen. 2017 wurden knapp 3,3 Millionen Fahrzeuge gemessen. 22 995 davon waren zu schnell – das sind weniger als ein Prozent. Und nur ein Bruchteil derer, die Post vom Ordnungsamt erhalten, bewegt sich im Bereich von Fahrverboten. Die Mehrheit kommt mit einem Verwarngeld davon. Was die Autofahrer von den Blitzern im Landkreis halten, das zeigte sich in diesem Sommer. Unbekannte hatten die Säulen in Rolofshagen und Mallentin mit pinker Farbe bemalt.

Welche Mess-Ergebnisse es an einzelnen festen Blitzer-Standorten gibt, macht eine Analyse der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg deutlich. Im ersten Halbjahr 2018 ergeben sich folgende Überschreitungen an festen Messpunkten: In Lübstorf/B 106 wurden 264 112 Fahrzeugen gemessen. Es gab 1204 Überschreitungen, davon 1094 Verwarngelder, 110 Bußgelder. Für Lützow/B 104 gibt es diese Zahlen: 796 671 gemessene Fahrzeuge, 5026 Überschreitungen, davon 4644 Verwarngelder, 382 Bußgelder. In Klein Trebbow/B 106 wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 385 890 Fahrzeuge gemessen, es gab 707 Überschreitungen, davon 685 Verwarngelder und 22 Bußgelder. Für Rolofshagen/L 03 lautet die Bilanz der ersten sechs Monate dieses Jahres: 944 33 gemessene Fahrzeuge, 296 Überschreitungen, davon 286 Verwarngelder, zehn Bußgelder. Ein weiterer Blitzer-Standort ist Mallentin/B 105. Dort wurden von Januar bis Juni 361 661 Fahrzeuge gemessen. Es gab 4128 Überschreitungen, davon 3516 Verwarngelder und 612 Bußgelder.

Die meisten Sündern sind nur knapp zu schnell

Wie hoch waren jedoch die Geschwindigkeitsüberschreitungen? Auch darüber gibt die Analyse der Kreisverwaltung Auskunft. Mehr als die Hälfte der Tempoverstöße (52,93 Prozent) betraf den Bereich bis zehn km/h zuviel. Andererseits gab es sieben Verstöße mit mehr als 51 km/h zuviel, vier Raser waren sogar mehr als 60 Kilometer die Stunde schneller als erlaubt unterwegs.

Neben den festen Messpunkten gibt es im Nordwestkreis noch ein halbes Dutzend Stellen, an denen Polizei und Landkreis immer wieder Geschwindigkeitsmessungen durchführen – unter anderem in Grevesmühlen in der Schweriner Landstraße gegenüber der Kreisstraßenmeisterei, an der Landesstraße von Grevesmühlen nach Klütz in Höhe des Friedwaldes, zwischen der A 20 und der Stadt Schönberg am Betonwerk sowie in Selmsdorf an der B 104.

Wismar: „Kosten nicht gedeckt“

In der Hansestadt Wismar gibt es keine stationären Blitzer. Das Ordnungsamt hat im vergangenen Jahr an 54 Tagen 320 Stunden geblitzt, also etwa sechs Stunden pro Blitztag (zumeist jeweils drei Stunden an zwei Stellen). Die Einnahmen aus den Ordnungswidrigkeiten decken nicht die Kosten, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine gesonderte Statistik der einzelnen Ordnungswidrigkeiten werde nicht geführt. Außerhalb der Hansestadt Wismar wird regelmäßig an der Autobahn 20 geblitzt, am Rastplatz Fuchsberg an der A 20 Richtung Rostock.

Polizei misst in ganz Mecklenburg

Ohne angemietete Technik kommt die Polizei in Mecklenburg aus. Die Autobahnpolizeireviere in Dummerstorf und Metelsdorf haben eigene mobile Blitzer. In den Polizeiinspektionen sind die Beamten vor allem mit Laser-Messgeräten im Einsatz: Fünf davon hat allein die Rostocker Polizei, die Güstrower sogar acht und in Wismar sind fünf Laser eingesetzt. „2017 wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Rostock 79 864 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen registriert“, so Sophie Pawelke, Sprecherin des Präsidiums mit Sitz in Waldeck bei Rostock. In diesem Jahr waren es bereits 58 200 Fälle. Die Polizei selbst „rechnet“ nur Verwarngeld ab – immer hin 740 000 Euro im bisherigen Jahr.

Kerstin Schröder, Michael Prochnow und Andreas Meyer