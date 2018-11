Rostock

In der Szene-Diskothek „Kulturkombinat Bunker“ in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist ein Streit unter Partygästen eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet aus noch unbekannten Gründen gegen 3 Uhr ein Mann mit zwei weiteren Partygästen mitten auf der Tanzfläche in einen handfesten Streit.

Opfer in den Rücken gestochen

Die Auseinandersetzung eskalierte, als die Männer begannen, sich mit Flaschen zu bewerfen. Einer der Männer zückte ein Messer und ging auf seinen Widersacher los. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Rücken.

Messerangreifer wird festgenommen

Notarzt und Rettungswagen mussten anrücken. Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Messerangreifer konnte vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

RND/sis/Stefan Tretropp