Gubkow

1962 bis 1964 wurde der Wohnblock in Gubkow errichtet. 24 Wohnungen vor allem für die Familien der Beschäftigten im Torfwerk. In den 1990er Jahren wurde das Haus noch einmal teilsaniert. Inzwischen stünden ein Drittel der Wohnungen leer, informiert Lothar Thesenvitz, Geschäftsführer der Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Saweg), die Eigentümer des Gebäudes und der Flächen drumherum ist und nun vor der Frage steht: Wie weiter?

Im Dorf geht das Gerücht um, der Wohnblock werde abgerissen. Was passiert mit den Mietern? Was plant die Gemeinde auf dem Gelände, fragen sich besorgt die Gubkower. Saweg-Chef Thesenvitz hält sich bedeckt: „Wir werden auf einer Mieterversammlung am 26. Februar mit den Mietern darüber sprechen, was in den nächsten zwei, drei Jahren passieren soll.“

Unterdessen wurden die Mieter aufgefordert, ihre Garagen leer zu räumen. Große Sperrmüllberge türmen sich nun davor. Der „Mikrokosmos“ des Dorfes, der Platz der Begegnungen für die Bewohner des Blockes, die hier ihre Gärten und Hühnerställe hatten, löst sich auf. „Die Hühner habe ich verschenkt“, erzählt Reinhold Gesk (78). Er lebt seit 1961 in Gubkow, hat den Bau des Wohnhauses miterlebt und 1964 eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung bezogen, in der er bis heute wohnt. Seine Söhne sind hier aufgewachsen. Er selbst hat jahrelang in der Gubkower LPG „Vereinte Kraft“ in leitender Position gearbeitet, kennt das Dorf und seine 5200 Hektar in- und auswendig, wie er sagt. 34 Jahre habe er außerdem bei der Feuerwehr Ausbildung und Schulungen gemacht. Das Geschehen im Dorf verfolgt er, auch auf den verbliebenen Bauernhöfen.

„Unsere Garagen mussten wir räumen. Die werden abgerissen. Und was mit dem Haus passieren wird, können wir uns auch denken“, sagt Gesk wehmütig. Einer seiner Söhne arbeite derzeit in Bonn. Dort werde einem ähnlichen Haus gerade ein weiteres Stockwerk aufgesetzt. „Und hier bei uns reißt man die Wohnungen weg.“ Angebote für eine neue Wohnung in Sanitz habe er schon bekommen, aber noch nichts unterschrieben. Gesk ist Gubkower und mag noch nicht so richtig an Umzug denken.

Die Gärten am Mehrfamilienhaus, die auch in den 1960er Jahren angelegt wurden, werden demnächst beräumt, kündigt Saweg-Geschäftsführer Thesenvitz an. „Es gibt bis auf zwei keine Nutzer mehr dafür.“

Für das Grundstück bestehe Baurecht, das habe die Saweg, deren einziger Gesellschafter die Gemeinde Sanitz ist, geprüft. Eigenheime sollen entstehen. Im Internet bietet die Sanitzer Gesellschaft schon Baugrundstücke auf den Flächen um das Wohnhaus herum an. Für 35 Euro pro Quadratmeter. Ohne Bauträgerbindung und Maklercourtage. „Die Baugrundstücke liegen an der Landstraße L 191 neben einem Mehrfamilienhaus und Einzelhäusern sowie Wiesen- und Waldflächen“, heißt es im Angebot. „Hier können Sie Ihren Traum vom Leben auf dem Land verwirklichen“, wirbt die Saweg um neue Gubkower.

Für die Mieter im Wohnblock indes wird das Landleben gerade zum Albtraum. Die Ungewissheit zermürbt. Wo sollen sie hin? „Ich habe eine Lösung für die Leute“, verspricht Thesenvitz. Verraten will er sie nicht, erst bei der Mieterversammlung. Fest steht, dass die 300 Wohnungen, die die Gesellschaft in Sanitz, Groß Lüsewitz und Gubkow besitzt, „zu 100 Prozent ausgelastet“ sind, wie der Saweg-Chef informiert. Hier gibt es also kein Unterkommen.

Die Saweg ist 2005 hervorgegangen aus der 1995 gegründeten Wohnungsgesellschaft Sanitz-Groß Lüsewitz mbH und der 1996 gegründeten Sanitzer Entwicklungsgesellschaft mbH. Die Saweg entwickelt und erschließt Grundstücke, vermietet und verwaltet Wohngebäude und entwickelt Projekte im Gebiet der Gemeinde Sanitz.

Doris Deutsch und Ove Arscholl