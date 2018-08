Lichtenhagen-Dorf

Bei einem schweren Unfall zwischen Lichtenhagen-Dorf und Elmenhorst (Landkreis Rostock) sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei setzte eine Fahrerin am Vormittag auf der Dorfstraße zum Überholen ein Traktors an und missachtete dabei offenbar ein Auto im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge kollidierten, ein dritter Pkw fuhr in die Unfallstelle.

Zur Galerie

Verletzt wurden die Unfallverursacherin sowie die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des dritten Autos blieb unverletzt.

Die drei Pkw wurden stark beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Verbindungsstraße zwischen Lichtenhagen-Dorf und Elmenhorst war zwei Stunden voll gesperrt.

OZ