Rostock

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. So auch am Donnerstag, als Valentin Petri, Koch im Warnemünder Hotel Hübner, ein ganz spezielles Vier-Gänge-Menü zum Valentinstag zauberte. Die Restaurantgäste kamen in den Genuss einzigartiger Gerichte, die der Auszubildende eigens für einen anstehenden Wettbewerb kreiert hat.

Ein Tag wie jeder andere

„Für mich hat der Valentinstag keine besondere Bedeutung“, sagt der Koch in Ausbildung. Daher stelle es für ihn kein Problem dar, in der Hotelküche zu stehen und zu arbeiten. „Wir haben auch an anderen Feiertagen Dienst“, ergänzt der 25-Jährige. Ein Umstand, der ihn nur wenig zu stören scheint. Ganz im Gegenteil: „Ich nutze die Chance und koche ein Menü, mit dem ich beim Citti Pokal teilnehme. Die Idee hatte mein Chef“, sagt Petri. Verliebte und Hotelgäste konnten insgesamt vier köstliche Gänge genießen.

Als Vorspeise gab es goldbraune Falafel mit einer leichten Avocadocreme und einer Rote-Beete-Mousse. Anschließend folgten Kürbisravioli mit einer klaren Fleischbrühe, auch Rinderconsommé genannt. „Alles davon ist selbst gemacht“, meint der Jungkoch stolz. Als Hauptspeise wurde eine gebratene Poularden-Roulade mit einem Spinat-Parmesankern und Rosmarinpolenta serviert. Den süßen Abschluss machten ein saftiger Blaubeerkäsekuchen und ein Schokoladenparfait. Dass er zum Valentinstagsdinner seine eigenen Kreationen auftischen durfte, kam Petri sehr gelegen: „Das ist eine gute Übung für den Wettbewerb. Ich werde auf jeden Fall Feedback einholen.“

Ein kulinarischer Wettbewerb

Seit Anfang Februar hat der Auszubildende an seinem Menü getüftelt. „Da haben wir die Pflichtzutaten genannt bekommen“, erklärt er. Der Verein der Köche Mecklenburg-Vorpommern und die Chefs Culinar Niederlassung Neubrandenburg laden jedes Jahr zum sogenannten Citti Pokal ein. Azubis und Jungköche zaubern aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Vier-Gänge-Menü für Gäste aus regionaler Politik, Wirtschaft und Bildung. Neben dem Pokal erhalten die Berufseinsteiger Sachpreise und eine Jahresmitgliedschaft im Verein der Köche. In diesem Jahr findet der Wettbewerb bereits zum 25. Mal statt. In der Gastronomie und Hotellerie sei er inzwischen eine feste Größe.

„Wie lange man genau an den einzelnen Gerichten feilt, ist schwer zu sagen“, sagt der Teilnehmer aus dem Hotel Hübner in Warnemünde. Zunächst habe er einen groben Entwurf ausgearbeitet und unterschiedliche Variationen ausprobiert. Im Austausch mit Freunden und Kollegen konnte er seine Speisen schließlich abändern und optimieren. „Man fängt immer mit dem Hauptgang an und wenn dieser feststeht, widmet man sich dem Rest. Alles muss aufeinander abgestimmt sein und miteinander harmonieren.“

Für Valentin Petri ist der Wettstreit um den begehrten Pokal nicht neu. Er nimmt bereits zum zweiten Mal daran teil. Im vergangenen Jahr sei er spontan für einen Kollegen eingesprungen und habe dessen Menü gekocht. „Das hat viel Spaß gemacht, und vor allem lernt man dabei eine Menge“, so der 25-Jährige.

Koch aus Leidenschaft

Petri befindet sich aktuell im dritten und damit letzten Ausbildungsjahr. Wenn alles gut läuft, werde er nach Abschluss seiner Lehre vom Hotel übernommen. Für ihn würde damit ein Wunsch in Erfüllung gehen. „Kochen ist abwechslungsreich und bereitet mir unglaublich viel Freude. Es hat mir schon immer gefallen, mich auf diese Art und Weise kreativ auszuleben“, sagt der gebürtige Wiesbadener. Bereits in seiner Schulzeit habe er in der Gastronomie gejobbt und erste Einblicke in das Berufsfeld bekommen. Was ihn vor fünf Jahren schließlich in die Hansestadt zog, war allerdings nicht seine Kochausbildung, sondern ein Informatikstudium. „Das war aber nicht mein Ding“, sagt der Azubi. Heute kann er sich keinen schöneren Beruf als seinen eigenen ausmalen. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung.“

Susanne Gidzinski