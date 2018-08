„Die Zukunft, sie kommt nicht mit rasend schneller Geschwindigkeit daher, sondern eher entschleunigt, fast schon gemütlich.“ Dies ist ein knappes Fazit des OZ-Redakteurs Alexander Müller nach einer Woche als Pendler mit Elektroauto in Vorpommern. Er und der Stralsunder Lokalchef Benjamin Fischer haben das Leben eines ökologischen Autofahrers in Vorpommern auf die Probe gestellt.

Dabei werden die OZ-Redakteure mit Tücken, Ängsten und besonderen Erlebnissen konfrontiert. Was die beiden erlebt haben und ob die Zukunft des ökologischen Fahrens schon alltagstauglich ist, kann man in der Mutimedia-Reportage „So kommt man elektrisch durch Vorpommern“ nachlesen.