Rostock/Kotka

Banger Blick zur Wetter-App: wird´s oder wird´s nichts mit dem Start in den hohen Norden? Seit Tagen rauscht ein riesiges Tiefdruckgebiet vom Atlantik her übers Land. Mit Regen natürlich, denn so einen richtig knackigkalten Winter gibt es bei uns ja kaum noch. Doch auf 61°N 25°E mit Sicherheit. Es geht dahin, wo es „dunkel und kalt“ sei, wie Bekannte mitleidig meinen.

Im Januar kurzfristig einen preiswerten Fährplatz von Deutschland nach Finnland zu bekommen, ist kein Problem. „Da muss man schon ein bisschen verrückt sein“, meint die Reederei-Dame. Bepackt mit Proviant für eine Woche rollt der Wagen schließlich im Seehafen Rostock über die große Heckklappe auf den finnischen Frachter „Seagard“. Als einziger. Ringsum eingekeilt von dreiachsigen LKW-Trailern. Die Begleitmusik im riesigen Laderaum ist infernalisch: Spannketten klirren, Motoren heulen auf, Reifen quietschen. Arbeitslärm eben. So ist das allwöchentlich vor der knapp 40-stündigen Überfahrt nach Kotka im Finnischen Meerbusen nicht weit von der russischen Grenze. „Wir sind keine Fähre, sondern ein Frachter!“, betont nicht ohne Stolz der finnische Kapitän der „Seagard“, „denn wir transportieren ausschließlich Ladung“. Dennoch können sich die Fernfahrer wie auf einer Passagier-Fähre fühlen, allerdings ohne Massenbetrieb.

Die MS Seagard auf der Ostsee Quelle: Ra Boe/Wikipedia

Der Lotse steigt ab, dann legt sich die 15.600 kW-Maschine ins Zeug. Beginn der Seereise mit Kurs Nordost: erst mal mitten durch die Kadetrinne, die gefährlichste Engstelle der Ostsee. Rund 60.000 Schiffe – Tendenz steigend – zwängen sich zwischen Rostock und Gedser durch das gewundene Fahrwasser. „Wenn es hier auf dem schmalen Tiefwasserweg nur zu einem Maschinenausfall oder Ruderversager kommt“, meint der Kapitän, „könnte eine Kollision für die Küsten verheerend sein“. Wie es kürzlich dem Schwesterschiff „Bore Bank“ beim Einlaufen in den Rostocker Seekanal ergangen ist. Zum Glück strandete der steuerlose Frachter im Sand des flachen Wasser kurz vor der Einfahrt.

Weiter geht es schließlich am Darß entlang bis zur leuchtfeuerblitzenden deutschen Nordost-Spitze von Kap Arkona auf Rügen. Der Chief lässt es sich nicht nehmen, durch den „Keller“ zu führen. Ein 12.600 kW-Diesel bringt die „Seagard“ in Fahrt: auf bis zu 21 Knoten. In 24 Stunden werden so rund 40 Tonnen Schweröl verbraucht. Das ist rund siebeneinhalb Mal weniger, als wenn die Trailer mit 500 PS-Zugmaschinen über Land donnern würden. „From road to sea!“, lautet denn auch das Motto der Reederei Spliethoff/Transfennica, um die Straßen zu entlasten.

Eisschollen hämmern gegen das Schiff

Poltern am zweiten Morgen um fünf Uhr früh. Als würde jemand mit einem riesigen Vorschlaghammer gegen die Bordwand donnern: wumm, wumm-wumm, wumm – in immer kürzeren Abständen. Bis es mir wie Schuppen von den Augen fällt: Treibeis, das winterliche Finnland klopft an. Für den 153 Meter langen 10 000-Tonner mit höchster finnisch-schwedischer Eisklasse ein Kinderspiel, als würde er durch Sahne gleiten. Mit Schlaf ist es vorbei, draußen herrscht subarktische Finsternis. Durch das Bullauge fingern Scheinwerfer. Erster Blick von Deck: auf die gewaltigen Dampfschwaden einer gegenüber liegenden Papierfabrik, auf Holzberge und tonnenschwere Papierrollen in den Lagerhallen. Die Hauptladung für die MS „Seagard“.

„ Finnland steht auf einem Holzbein“, heißt denn auch das geflügelte Wort. 200 000 Quadratkilometer oder 65 Prozent des sechstgrößten Landes Europas werden insgesamt forstwirtschaftlich genutzt. Jedes vierte weltweit verfügbare Stück Papier stammt von hier. Und diese Mengen, ob Bauholz, Zellulose, Karton oder Zeitungspapier müssen kostengünstig abtransportiert werden: mit dem Schiff natürlich. Immerhin trägt die Bewirtschaftung des Waldes mit über 30 Prozent zum Außenhandel bei und sichert etwa einem Zehntel der Bevölkerung das Einkommen.

Der verschneite Fichtenwald verspricht Ruhe und Stille

Das Navi dirigiert einen von Kotka in rund dreieinhalb Stunden brav nach Torittu, wo Kirsti und Rauno Hännikäinen auf ihrem Bauernhof wohnen, Land- und Forstwirtschaft sowie auch drei Ferienhäuser betreiben. Hügelauf, hügelab durch tief verschneiten Fichtenwald, der mit tonnenschweren Felsbrocken aus der letzten Eiszeit garniert ist. Nach rund vier Kilometern ist das Ziel am Ende des Stichweges erreicht: „kellokukka“ heißt das rustikale Blockhaus auf Finnisch, zu Deutsch: „Glockenblume“.

Ruhe und Stille sollen das wertvollste Gut der Neuzeit sein. Hier gibt es zweifellos jede Menge davon. Von wegen Dunkelheit: Als sich nach 16 Uhr die Sonne hinter dem Waldrand des kleinen zugefrorenen Sees mit dem hübschen Namen Keskinen Humaljärvi verabschiedet, glüht der Himmel noch lange nach und lässt seine Farben spielen. Das Thermometer fällt in lähmende Tiefen. „Pakkanen paukkuu“, sagen die Finnen, „der Frost klirrt“. Am Ende der winterlichen Schnupper-Woche kann man zurück an Bord der „Seagard“, die durchs Hafeneis von Kotka poltert, zufrieden feststellen: „Das war cool!“ Näkemiin! Und Tschüß bis zum nächsten Mal!

Peer Schmidt-Walther