Rostock

In nur wenigen Tagen wird es noch sportlicher am Strand von Warnemünde. Denn am 18. und 19. August findet hier die Deutsche Beachsoccer-Meisterschaft statt. Und schon am darauffolgenden Wochenende spielt die „Euro Beach Soccer League“ in der Sport Beach Arena. „Den Besucher erwarten spektakuläre und spannende Spiele“, verspricht der Chef der Tourismuszentrale, Mathias Fromm.

Für Rostock „pures Stadtmarketing“

Bereits zum sechsten Mal findet die Deutsche Meisterschaft im Ostseebad statt. Der stellvertretende Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) weiß, warum das so ist. „Wir punkten nicht nur mit dem, was wir in Rostock tun, sondern auch mit unserer Lage.“ Solche Events würden im Umkehrschluss auch die Attraktivität des Standorts weiter erhöhen. „Es ist pures Stadtmarketing“, sagt der Finanzsenator lächelnd. Rostock verbinde man im Umland vor allem mit der Hanse Sail und dem Weihnachtsmarkt. Das lasse sich mit sportlichen Ereignissen weiter entwickeln. „Internationale Veranstaltungen helfen, den Namen Rostock in die Welt hinaus zu tragen.“

Einer der breitesten Strände Europas

Er hoffe, dass die Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine lange Zukunft hat. Die Voraussetzungen würden jedenfalls stimmen. Der Strand sei mit seinen teils 100 Metern Breite einer der breitesten Strände Europas und Rostock besitze eine gute Infrastruktur. „Wir haben eine gemeinsame Geschichte und einen gemeinsamen Erfolg und wir haben bewiesen, dass wir eine Top-Organisation haben“, betont der Senator. Da am Wochenende das Wetter schön werden solle, rechne er mit einem vollen Stadion.

„Sonne, Strand und Meer reichen schon lange nicht mehr.“

Auch der Tourismuschef hofft auf eine tolle Veranstaltung. Sie sei ein wichtiger Punkt im Veranstaltungskalender des Ostseebads. „Sonne, Strand und Meer reichen schon lange nicht mehr, um Urlauber anzulocken. Wir brauchen mehr Erlebnisse“, erklärt Fromm. Daher konzentriere man sich auf Veranstaltungen, die zu Rostock und Warnemünde passen. Mit dem Active Beach, den es seit 2012 gibt, habe man die Grundlage dafür geschaffen. Das hat sich auch schon bei den Urlaubern herumgesprochen. „Es hat klar eine positive Auswirkung. Das zieht ein ganz anderes Publikum an.“ Das kann Hannes Knüppel von dem Beachsoccer-Team „Rostocker Robben“ bestätigen. Er erzählt von Kindern aus ganz Deutschland, die früher beim „Robben-Camp“ des Active Beach mitgemacht haben und nun regelmäßig mit ihren Familien in Rostock machen. „Sie kommen extra, um uns spielen zu sehen. Sie sind richtige Fans geworden“, sagt der Vorstandsvorsitzende. „Es hat also direkte Auswirkungen auf den Tourismus.“

Platz für 1500 Zuschauer

Auch Bernd Barutta sagt, dass das Interesse der Einheimischen und Urlaubern an den Turnieren des DFB am Strand von Warnemünde steigt. „Seit 2013 gab es eine intensive Entwicklung. Damit können wir sehr zufrieden sein.“ Bisher seien jedes Jahr alle Plätze besetzt worden. Daher hat man erstmals vier Tribünen um den Sportplatz aufgebaut. Die Spiele sollen dann live auf der Homepage des DFB und im Nachhinein bei Sport1 übertragen werden. „Das bringt der Stadt Rostock noch eine ganz andere Verbreitung.“

Werbung für MV

Schirmherr der Veranstaltung Harry Glawe (CDU), Landes-Wirtschaftsminister, stimmt dem zu. „Das ist herausragende Werbung für das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern.“ Mit vielen Angeboten für Aktivurlauber spreche man weitere Zielgruppen im In- und Ausland an, die das Bundesland in dieser Hinsicht noch gar nicht auf der Rechnung hatten. „Die Verantwortlichen in Rostock haben hier früh einen Trend erkannt und sich mit viel Professionalität einen Vorsprung erarbeitet, der weiter ausbaufähig ist.“

Hegermann Johanna