Rostock

Es gibt ein neues Netzwerk in Rostock: Die Mompreneurs. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern Mom also Mutter und Entrepreneur (Unternehmer) zusammen. Die Community zum Netzwerken und Weiterbilden wurde vor vier Jahren von der Berlinerin Esther Eisenhardt gegründet. Mittlerweile gibt es sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Mütter sind eine der meist unterschätzten Ressourcen in der Wirtschaft“, erklärt Sandra Kloss-Selim einen Grundsatz der Mompreneure.

Im Mai hat sie damit begonnen, Frauen aus dem Großraum Rostock für die Community zu begeistern. Mittlerweile gibt es hier 50 Mitglieder. In den regelmäßigen Workshops gebe es viele verschiedene Informationen. „Wir sprechen zum Beispiel über die DSGVO über Crowdfunding oder Themen wie: ,Was bin ich Wert?’“, erklärt Kloss-Selim.

Das Netzwerk lebe von seinen Mitgliedern. Hier treffen sich Frauen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, um voneinander zu lernen.

Hegermann Johanna