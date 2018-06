Rostock

Klassische Musik, singende Film- und Fernstehstars und ein Konzert in der OZ-Druckerei – die Rostocker Veranstaltungen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Sommer besonders abwechslungsreich. „Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wie wir das Programm im Jubiläumsjahr gestalten“, sagte Markus Fein, geschäftsführender Intendant der Festspiele bei der offiziellen Präsentation der Veranstaltungen gestern im Rostocker Rathaus. Den Auftakt der insgesamt zehn Veranstaltungen markiert der „Jahrmarkt der Sensationen“ am 13. Juli im Rostocker Zoo. Dabei treffen Saxofonisten und ein Schlagzeuger auf Jongleure, einen Clown und ein Daumenkino. „Es treffen unterschiedliche Welten aufeinander, die gemeinsam etwas auf die Beine stellen“, so Fein. Familienfreundliche Unterhaltung gibt es beim Kinderkonzert mit Katja Riemann am 22. Juli in der Halle 2017. Gemeinsam mit der Schauspielerin sei lange überlegt worden, welche Geschichte an diesem Tag präsentiert werden soll. Die Entscheidung fiel am Ende auf Erich Kästners „Gullivers Reisen“ – laut Markus Fein ein „klassisches Kinderkonzert“. Das Besondere daran: Das Stück wird in Rostock Premiere feiern, entsteht also extra für die Festspiele.Eine weitere Premiere gibt es am 7. September. In der Halle 207 und der Straßenbahnwerkstatt der RSAG wird anlässlich des Stadtgeburtstags ein Wandelkonzert veranstaltet, der Höhepunkt des Rostocker Festspielsommers. Mit dabei: Charly Hübner und die Norddeutsche Philharmonie Rostock. Während Letztere Werke von Wagner und Piazolla zum Besten gibt, präsentiert der Schauspieler gemeinsam mit dem Ensemble „Resonanz“ das Programm „Mercy Seat – Charly Hübners Winterreise – eine Seánce zwischen Nick Cave und Franz Schubert“. Der Stadtgeburtstag kommt dabei durch Archivmaterial in Film- und Bildform zur Geltung, das im Hintergrund gezeigt wird. „Es ist eine Verbeugung und Liebeserklärung an Rostock“, betonte Markus Fein. Ein besonderes Konzerterlebnis erwartet Klassikfreunde einige Wochen zuvor, am 25. August. Unter dem Programmpunkt „Unerhörte Orte“ findet im Druckereigebäude der OSTSEE-ZEITUNG ein Konzert mit Klavier- und Percussionmusik statt. „Wir wollen den Ort nicht nur als Kulisse nutzen, sondern der Ort soll Impulsgeber sein“, sagte Fein. Die Veranstaltung ist mit Kurzfilmsequenzen untersetzt.

Weitere Veranstaltungen der Festspiele in Rostock

1. August, 19.30 Uhr: „Junge Elite“, Barocksaal (Klavierkonzert)8. August, 19.30 Uhr: Eröffnung der Hanse Sail mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie23. August, 19.30 Uhr: Eröffnungskonzert Sommercampus im Katharinensaal der HMT 30. August, 19.30 Uhr: „Tastenspiel“ in der Halle 207 (Kooperation der Norddeutschen Philharmonie mit dem Sommercampus der HMT)31. August, 19.30 Uhr: Abschlusskonzert Sommercampus in der HMT13. September, 19.30 Uhr: Ein Abend mit dem Dresdner Kreuzchor in der Halle 207

Milbrandt Christina