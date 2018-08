Rostock

Der Zeuge informierte die Polizei darüber, dass eine männliche Person völlig nackt exhibitionistische Handlungen an sich vornehme - „und das direkt am Strand von Warnemünde!“, wie eine Polizeisprecherin schilderte. Der Zeuge habe beobachtet, wie die Person sich dann anzog und vom Strand entfernte.

„Durch die Personenbeschreibung wurden die eingesetzten Beamten auf die tatverdächtige Person auf dem Waldweg zwischen Strand und Parkstraße Höhe Jugendherberge aufmerksam“, so die Sprecherin weiter. Als die Beamten die Person ansprachen und die Identität feststellen wollten, habe der Mann versuchte, die Fluicht zu ergreifen. „Allerdings konnte er nach wenigen Metern durch einen der Beamten gestellt und mittels einfacher körperlicher Gewalt überwältigt werden“, so die Sprecherin. Hierbei habe sich ein Beamter leicht am rechten Arm und an der Hüfte verletzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

kha