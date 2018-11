Rostock

Am 14. November ist am Bahnhaltepunkt in Rostock Marienehe ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Aufmerksame Zeugen konnten drei Täter beobachten und alarmierten die Polizei. Dank der detaillierten Beschreibung des Fluchtfahrzeuges fanden die Ermittlern noch in der Nacht ein entsprechendes Auto im Nordosten der Stadt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Fahrzeughalters wurden drei Personen angetroffen. Ein 25-Jähriger war sichtlich überrascht vom nächtlichen Polizeibesuch und räumte unmittelbar die Sprengung ein. In der Wohnung wurden diverse Zigarettenschachteln sowie ein weiterer Sprengsatz gefunden. Der Tatverdächtige hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter Drogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 25-jährige Rostocker kürzlich dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls, wegen der verursachten Sprengung und dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Ob die zwei weiteren Männer (32 und 33 Jahre alt), die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, auch an der Tat beteiligt waren, und ob weitere Taten auf das Konto des 25-Jährigen gehen, wird noch ermittelt.

Die Polizei möchte sich in diesem Zusammenhang bei den Zeugen und für die sehr konkrete Beschreibung des Fluchtfahrzeugs bedanken.

