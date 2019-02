Rostock

Ein Ladendetektiv ist am Montag Nachmittag in einem Supermarkt im Rostocker Ostseebad Warnemünde von zwei Mädchen angegriffen und mit einem Messer bedroht worden. Die 13- und 14-Jährigen wurden zuvor beim Diebstahl von Spirituosen erwischt. Der Vorfall hatte sich laut Polizei gegen 16.30 Uhr im Rewe-Markt an der Stadtautobahn in Warnemünde ereignet. Demnach beobachtete der 28-jährige Detektiv die beiden Mädchen beim Diebstahl und sprach diese an, als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten.

Angriff mit einem Feuerlöscher

Laut Polizei wollten die Mädchen einen Karton mit Partyschnäpsen stehlen. Eines der aggressiven Mädchen warf eine der Schnapsflaschen in Richtung des Detektivs und beschädigte die Eingangstür. Ebenso nahm eines der Mädchen einen Feuerlöscher von der Wand und schleuderte diesen um sich. Die Komplizin zückte ein Einhandmesser und richtete es gegen den Detektiv. Der konnte den Stichversuchen ausweichen. Mit Unterstützung anderer Kunden konnten die Mädchen nach kurzer Flucht vor dem Einkaufsmarkt gestellt werden.

Noch bei Eintreffen der alarmierten Polizei spuckten und brüllten die beiden in alle Richtungen. Bei den Mädchen handelt sich es sich um zwei Rostockerinnen, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei ihnen wurden das restliche Diebesgut und ein Einhandmesser sichergestellt. Letztendlich wurden sie an die Personensorgeberechtigten übergeben.

Stefan Tretropp