Rostock

Nach dem Urteil im NSU-Prozess haben in Rostock mehrere Hundert Menschen eine weitere Aufklärung der rechtsextremistischen Terrorserie verlangt. Die Veranstalter sprachen von 300 Teilnehmern, die Polizei zählte am Mittwochabend rund 200 Menschen. Die Demonstranten trugen Transparente und Schilder mit den Gesichtern des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) bei sich. Für die Taten machten die Teilnehmer nicht nur das sogenannte NSU-Trio verantwortlich, sondern auch zahlreiche Mitwisser, den Verfassungsschutz und die Polizei. Es dürfe trotz des Gerichtsurteils keinen Schlussstrich geben, hieß es.

Ähnliche Demonstrationen gab es Mittwochabend auch in Berlin, Hamburg, München, Bremen, Kiel und Frankfurt am Main. In Rostock war 2004 der Imbiss-Verkäufer Mehmet Turgut erschossen worden. Er war eines von zehn Opfern des NSU.

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe war am Mittwoch in München wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Mitangeklagten erhielten mehrjährige Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.

Der NSU war 2011 aufgeflogen. Zschäpe hatte mit ihren Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund gelebt. Diese ermordeten neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin.

dpa/mv