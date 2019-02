Sanitz

Nach einem schweren Raub in Sanitz ( Landkreis Rostock) sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem Täter. Der unbekannte Mann hat am 22. Januar 2019 bei einem anderen Mann an der Haustür geklingelt. Als dieser die Tür öffnete, bedrohte der Täter ihn mit einem Messer und forderte Geld.

Das Opfer hatte nur wenig Bargeld im Haus, weshalb der Unbekannte den Mann zwang, mit dem Auto zu einer Bank in Sanitz zu fahren und 200 Euro abzuholen. Das Geld nahm der Täter an sich. Anschließend ließ er sich von dem Opfer zum Sanitzer Bahnhof fahren. Dort stieg der Täter um 20.22 Uhr in den Regionalzug nach Rostock.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer 038209 / 440.

OZ