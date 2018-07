Rostock

Sprengung mit Folgen: Weil Jugendliche im vergangenen Winter sieben Fahrkarten-Automaten der Rostocker Straßenbahn AG zerstört haben, können Fahrgäste nun an einigen Standorten in der Hansestadt keine Fahrkarten mehr kaufen.

Betroffen ist zum Beispiel die Bushaltestelle Kassebohm Süd. „Das ist gerade für ältere Menschen ein Problem. Sie haben nicht mehr einen so sicheren Stand und es fällt ihnen daher schwer, während der Fahrt Tickets am Automaten im Bus zu kaufen“, sagt Roger Schmidt (AfD), Mitglied im Ortsbeirat Brinckmansdorf. Auch sei der neue mobile Fahrkarten-Verkauf keine Option für die meisten Rentner. „Viele haben ja nicht einmal ein Smartphone“, sagt Schmidt.

Ein Automat kostet 30 000 Euro

Die RSAG hat den Automaten aus Kassebohm Süd bereits Ende März an den Standort Thomas-Morus-Straße verlegt. Begründung: Dort würden mehr Kunden ein- und umsteigen. „Grundsätzlich ist es nicht so einfach, neue Fahrkartenautomaten zu bekommen: Die Wartezeit beträgt rund ein Jahr nach Auslösung der Bestellung“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner.

Zuvor müsse aber noch die Finanzierung geklärt werden. Ein Automat koste mindestens 30 000 Euro, so Langner weiter. „Aufgrund der langen Lieferzeiten mussten wir von den am schwächsten genutzten Standorten die Fahrkartenautomaten abbauen und an die wesentlich notwendigeren Standorte umsetzen.“

Zwölf Automaten in fünf Jahren zerstört

Derzeit betreibt die RSAG 50 stationäre Fahrkartenautomaten in Rostock – vor fünf Jahren sind es noch 62 gewesen. „Die fehlenden Automaten wurden zerstört“, sagt Langner. Fünf Automaten sollen im Jahr 2019 wieder in Betrieb genommen werden.

Dass Kassebohm Süd als Standort für einen Fahrkartenautomaten weggefallen sei, habe auch logistische Gründe, so die Sprecherin. „Unsere Kunden haben nicht nur ihre Starthaltestelle, sondern auch ein Ziel.“ Und die Kassebohmer würden mit dem Bus meistens einen Ort in der Innenstadt, am Bahnhof oder in einem anderen Stadtteil ansteuern. „Spätestens dort kann man eine Vorverkaufsstelle oder einen stationären Fahrkartenautomaten nutzen, um sich zu bevorraten“, sagt Langner.

RSAG prüft neues Vertriebskonzept

Aktuell arbeite die RSAG an einem neuen Vertriebskonzept. „Wir prüfen, welche Vertriebswege geeignet sind, damit jeder Fahrgast eine gültige Fahrkarte unter angemessenen, komfortablen Bedingungen erwerben kann“, so Langner. Neben den stationären Angeboten sind derzeit in allen 68 Bussen und 53 Straßenbahnen der RSAG mobile Fahrkartenautomaten mit einem eingeschränkten Sortiment vorhanden.

Wornowski André