Spezialkräfte der Polizei haben am frühen Mittwochmorgen im Rostocker Ortsteil Dierkow die Wohnung eines 41-jährigen mutmaßlichen Räubers gestürmt und diesen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, Anfang dieses Jahres den Fahrer eines Bäckereifahrzeuges in der Rostocker Südstadt mit einer Schusswaffe überfallen zu haben.

Die Polizeiaktion startete gegen 6.30 Uhr in einer Plattenbauwohnung des Kurt-Schumacher-Rings. Maskierte und mit einem Rammbock ausgestattete Beamte stürmten die Wohnung des 41-Jährigen und trafen ihn an. Er wurde festgenommen und später dem Haftrichter im Amtsgericht Rostock vorgeführt, der wiederum Haftbefehl erließ.

Wie Yvonne Hanske, Pressesprecherin der Rostocker Polizeiinspektion, mitteilte, soll der Festgenommene zusammen mit einem Komplizen am 3. Januar in der Ziolkowskistraße den Lkw-Fahrer eines Bäckerei-Anlieferungsfahrzeugs bedroht und überfallen haben. Dabei hatte er auch eine Waffe dabei. „Ein DNA-Treffer führte auf die Spur des 41-Jährigen“, teilte Hanske mit. Neben dem Einsatz in Dierkow wurden noch zwei weitere Wohnungen, die beide vom Tatverdächtigen benutzt werden, durchsucht. Eine davon befindet sich in der Osloer Straße in Lütten Klein. Der 41-Jährige ist inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Komplizen des nun festgenommenen Mannes.

