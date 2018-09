Rostock

Gegen 19 Uhr sei am Sonnabend über den Polizeinotruf ein Hinweis ein, dass sich ein Mann, teils entblößt, auf einem Hinterhof in Rostock in einem Gebüsch versteckt und dort auffällig Kinder beobachtet habe, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit.

Die Polizei machte den Mann ausfindig und nahm ihn vorläufig fest. Nach einer Überprüfung der Personalien des 56-jährigen Täters habe die Polizei festgestellt, dass dieser bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte polizeilich auffällig geworden sei.

Durch die Staatsanwaltschaft Rostock veranlasst, erfolgte am frühen Morgen des Folgetages die richterliche Vorführung im Amtsgericht Rostock. Der Täter sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Haft.

kha