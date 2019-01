Rostock

Fällt schon bald die Maut für den Warnow-Tunnel weg? Die Stadtverwaltung soll nun eine Arbeitsgruppe gründen und nach Lösungen suchen, die Mautpflicht schon vor Ende der Konzessionszeit im Jahr 2053 aufzuheben. Das sieht ein Antrag des Rostocker Bundes in der Bürgerschaft vor. Der Hauptausschuss hat diesem bereits zugestimmt. Eine positive Entscheidung der Bürgerschaft am 30. Januar gilt daher als wahrscheinlich.

Hinterrund: Erst im November erhöhte die Warnowquerung GmbH & Co. KG (WQG) erneut die Winter-Tarife. Autofahrer zahlen jetzt 3,40 Euro statt vorher 3,30 Euro. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Diskussionen über die fortschreitenden Preiserhöhungen gegeben (die OZ berichtete). Als Gründe für die Anhebungen führt die WQG stets Zinsen und jährlich steigende Tilgungsleistungen für Kredite an.

Der 220 Millionen Euro teure Warnow-Tunnel ist Deutschlands erstes privat finanziertes Straßenbauprojekt. Von Beginn an blieb die Nutzung des Bauwerks jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Ursprünglich sollten pro Tag 25 000 Autos durch den Tunnel fahren, 2017 waren es im Schnitt 11 715 Autos. Bereits ein Jahr nach der Eröffnung im September 2003 konnte die Betreibergesellschaft erforderliche Bürgschaften nicht erbringen. Es drohte die Insolvenz. Eine Konsequenz: Der Zeitraum der Mauterhebung wurde von 30 auf 50 Jahre angehoben.

Ziel ihres Antrages in der Bürgerschaft sei es nun, zunächst die gesamte Rechts- und Sachlage zu klären, sagt Sybille Bachmann, Fraktionschefin von Rostocker Bund, Graue und Aufbruch 09. „Da der Bund erhebliches Interesse an der Umsetzung des Tunnel-Projektes hatte und dies auch stets bei erforderlichen Entscheidungen kommuniziert wurde, obwohl bereits zum Planungszeitpunkt ganz andere Benutzerprognosen existierten, sollten Möglichkeiten der Einbindung des Bundes in die Lösungsfindung geprüft werden“, so Bachmann.

Vorstellbar sei daher unter anderem eine nachträgliche Kostenbeteiligung des Bundes wie beim Herrentunnel Lübeck oder eine Übernahme des Warnow-Tunnels durch den Bund. „Hinzu kommt: Autofahrer zahlen bereits zahlreiche verkehrsbezogene Steuern, wie Kfz-, Mineralöl- oder Mehrwertsteuer“, betont die Kommunalpolitikerin. Und der Bau von Straßen sei eine öffentliche Aufgabe.

Die Prüfung soll zunächst intern erfolgen. „Es muss sich erst ein Bild davon gemacht werden, ob es überhaupt Möglichkeiten einer Verkürzung oder Aufhebung der Mautpflicht gibt. Und wenn ja, welche“, so Bachmann. Das Rathaus sieht den Antrag positiv. Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) spricht jedoch von einem umfangreichen und komplizierten Sachverhalt. Die Arbeitsgruppe soll unter Federführung von Bausenator Holger Matthäus (Grüne) stehen.

André Wornowski