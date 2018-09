Dummerstorf

Schrecksekunde im Vereinszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Dummerstorf (Landkreis Rostock): Jemand bricht zusammen. Sofort eilen Enrico Hinnah (46) und Sohn Finn Malte (12) herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Auf einem Smartphone klicken sie sich durch eine Anleitung, was zu tun ist. Auch wo sich der nächste Defibrillator zur Reanimation befindet, erfahren sie über die neue App „MV Schockt“. Enrico Hinnah rennt los. „Der ,Defi’ ist im ersten Stockwerk“, sagt er. Ein paar Augenblicke später kehrt er mit dem lebensrettenden Gerät zurück.

Es ist nur eine Übung. Und bei der zusammengebrochenen „Person“ handelt es sich um eine Puppe. Doch das Beispiel soll veranschaulichen, wie schnell die neue kostenlose Handy-App des ASB in Notfällen helfen kann.„Der plötzliche Herzstilland ist Todesursache Nummer eins“, sagt Mathias Wähner, Geschäftsführer des ASB-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Allein in MV bleibe jedes Jahr bei mehreren tausend Menschen von jetzt auf gleich das Herz stehen. „Rund 3200 von ihnen überleben nicht“, heißt es beim ASB. Grund: „Kaum einer weiß, wie er sich in solchen Situationen zu verhalten hat.“

App soll Ruhe und Sicherheit geben

Genau hier setzt die Initiative „MV Schockt“ an: „Wir wollen mittels der neuen Medien zeigen: Erste Hilfe zu leisten, ist einfach und es kann jeder“, sagt Wähner. Auch soll die App verhindern, dass lebenswichtige Sekunden verstreichen. „Im Notfall ist man ja erschrocken und hilflos“, sagt Wähner. Die App gebe hier Ruhe und Sicherheit.

Ärztin Johanna Holle betont: „Das einzige, was jemand falsch machen kann, ist, nichts zu machen.“ Sie sei einmal auf der einen Seite der Insel Usedom unterwegs gewesen, während auf der anderen Seite der Chef einer Firma in seinem Büro zusammenbrach. „Ich habe nur gedacht: Hoffentlich fängt jemand mit der Wiederbelebung an“, sagt Holle. Schließlich traute sich eine Angestellte: Sie drückte die Brust ihres Chefs und spendete ihm Luft. „Die war fix und fertig, als wir ankamen. Aber sie hat ihrem Chef das Leben gerettet“, sagt Holle. Der Mann sei mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen worden und könne heute wieder arbeiten. „Jeder, der sich traut zu helfen, ist ein Held“, sagt Holle.

Appell des Ministers

Die Überlebenschancen steigen laut ASB um 70 Prozent, wenn eine Herzdruckmassage erfolgt und im Idealfall ein Defibrillator zum Einsatz kommt. Die App „MV Schockt“ zeigt nun nicht nur, wo sich so ein Gerät in der Nähe befindet. „Ich sehe auch, ob es überhaupt verfügbar ist“, sagt Wähner. In dem Programm seien die Öffnungszeiten erfasst. Auch zeige es den Weg zu den Gebäuden und an welchem Ort genau sich der Defibrillator im Haus befinde.

Um die Datenbank der App zu pflegen, ist der ASB jedoch auf die Mitarbeit von Firmen und öffentlichen Verwaltungen angewiesen. Der Schirmherr des Projekts, Landesdigitalminister Christian Pegel (SPD), appelliert daher an alle: „Laden Sie die kostenlose App herunter. Melden Sie darüber die Defibrillatoren in Ihrer Nähe.“ Falls keine Zeit für die Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses bleibe, sollte sich jeder auch die einzelnen Schritte zur Wiederbelebung in der App anschauen, so Pegel weiter.

In Hamburg, Leipzig, Hannover und Schleswig-Holstein läuft das Projekt beispielsweise bereits. „Wir sind überzeigt, dass die App gerade auch in einem Flächenland wie MV sehr sinnvoll ist“, sagt Wähner.

Wornowski André