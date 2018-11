Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Im Zuge der Bebauung des Werftdreiecks soll eine große Parklandschaft entstehen: Die geplante Grünfläche umfasst nach derzeitigem Stand 2,5 Hektar – inklusive der Wiederbelebung des Kayenmühlengrabens. „Dazu kommen noch die grünen Innenhöfe“, sagt Carsten Klehn, Sprecher der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro. Zirka ein Drittel der Fläche am Werftdreieck werde nicht bebaut.

Klehn ist überzeugt: „Der wieder ans Licht geholte Kayenmühlengraben mit Sitzflächen und Brücken wird ganz sicher ein Ort, an dem sich die Rostocker sehr gerne aufhalten werden.“ Den Kostenaufwand für die Wiederherstellung des Grabens schätzt das Rathaus auf 1,65 Millionen Euro. Die Stadt will sich daran mit voraussichtlich 230 000 Euro beteiligen. Den Rest muss der Erschließungsträger, die Wiro, aufbringen. So steht es im Vertrag, den beide Parteien demnächst abschließen, sobald die Bürgerschaft ihr Okay gibt.

Hintergrund: Wiro und Rathaus müssen regeln, wie das kommunale Unternehmen die öffentlichen Erschließungsanlagen ausführt und anschließend an die Stadt übergibt. Denn: Die Grünflächen in dem Viertel sollen für alle Rostocker zugänglich sein. Auch der Bau der neuen Straßen, der Gehwege und der Radschnellwege muss vorher schriftlich fixiert werden. Laut Wiro werden die Erschließungsarbeiten frühestens 2020 beginnen.

„Pionierprojekt der Zukunft“

Insgesamt entstehen 750 Wohnungen zwischen Lübecker Straße und Werftstraße. Der Entwurf für die Gestaltung des Quartiers stammt vom Wiener Architekturbüro Albert Wimmer und der Londoner Landschaftsarchitektin Martha Schwartz. Geplant sind vier- bis siebengeschossige Häuserblöcke, Terrassen und kleine Gärten, urbane und grüne Wege und Plätze, Kinderspielbereiche sowie belebende Einrichtungen, wie Kita, Café, Bäckerei, Fahrradwerkstatt oder das Wiro-Kunden-Center. Architekt Albert Wimmer spricht von einem „Pionierprojekt der Zukunft“.

Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen 750 Wohnungen sollen am Werftdreieck entstehen. Die ersten Mieter werden laut Wiro nicht vor 2021 einziehen. Familien, Senioren und Studenten sollen hier leben. Geplant sind barrierefreie Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen. Für Bewohner und Besucher sollen etwa 800 Stellplätze vorgehalten werden. Das gesamte Wohngebiet wird voraussichtlich frühestens 2027 fertig sein, denn die Baufelder werden nacheinander entwickelt, so die Wiro. Die Planer erwarten 2600 zusätzliche Autofahrten auf den umliegenden Straßen.

Die geschlossene Bebauung an Lübecker Straße und Werftstraße soll einen „Rücken“ für den Werftpark bilden, der sich so zur grünen Lunge entwickeln könne, wie es heißt. Alle Flachdächer der Punkthäuser sollen begrünt werden und als Puffer für Starkregenereignisse dienen. Auf den in Südrichtung orientierten Flachdächern entlang der Werftstraße ist geplant, Solarkollektoren zu installieren.

Martha Schwartz plante die weitläufigen Grünflächen. Die Idee des zentralen öffentlichen Parks: eine grüne Hauptvene mit viel Rasen, hohen Gräsern, Bäumen sowie einer Wildblumenwiese, an der sich die Wohngebäude ausrichten. Die Landschaft um den Bach soll einen naturnahen Charakter erhalten und von Bewohnern und Gästen als Aufenthaltsort und Treffpunkt genutzt werden.

Dreiviertel aller Wege sollen öffentlich sein

Die Architekten sehen das Werftdreieck mit Vorbildfunktion. Dreiviertel aller Wege sollen öffentlich, zu Fuß oder mit dem Rad passiert werden. Das wichtigste Ziel: Reduzierung des Auto-Verkehrs, sowohl innerhalb des Gebietes als auch für die Fahrten ins übrige Stadtgebiet. Nach dem Motto „Emotion statt Emission“ führen Querungen durch das neue Gebiet, die den Weg zwischen Parken, Wohnen, Arbeiten oder den Versorgungseinrichtungen stark verkürzen. Fürs Parken sind zwei Hochgaragen mit rund 700 Stellplätzen konzipiert, die zugleich dafür sorgen, den Umgebungslärm an der Lübecker Straße zu mindern.

Der Bebauungsplan für das Werftdreieck wird gerade erstellt. Im ersten Quartal 2019 soll der Entwurf dann öffentlich ausgelegt werden. Dann können alle Behörden und Bürger ihre Bedenken geltend machen. Die Stadt erwartet jedoch nicht, dass es hier „zu gravierenden Einwendungen kommen wird“, wie es im Rathaus heißt. Schließlich habe es zu dem Projekt bereits eine sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit mit zahlreichen Info-Veranstaltungen für Bürger und eine Beteiligung der Ortsbeiräte mit sehr positiver Resonanz gegeben.

André Wornowski