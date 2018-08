Rostock

Die Vorgärten in Rostocks Kröpeliner-Tor-Vorstadt werden zunehmend versiegelt und als Zufahrt oder Parkplatz genutzt: Damit diese Entwicklung gestoppt wird, hat die Stadtverwaltung eine neue Satzung auf den Weg gebracht. Das Ziel: Die Vorgärten sollen unbedingt erhalten bleiben. Dafür werden auch Gestaltung und Pflege der Flächen geregelt. Es gehe darum, die Ästhetik der Stadtlandschaft zu wahren und ökologische Nischen zu schützen, schreibt Oberbürgermeister Roland Methling (UFR) in der Beschlussvorlage zur neuen Satzung.

„Die Kröpeliner-Tor-Vorstadt wird in großen Teilen noch maßgeblich durch die Vorgartenflächen geprägt, welche dem Quartier einen einzigartigen Charakter verleihen“, so der OB. Die Vorgärten bildeten ein historisches Zeugnis, beginnend im 19. Jahrhundert, und seien bis heute weitestgehend in ihrer Struktur erhalten geblieben. „Diese signifikanten Freiflächen sind sowohl aus städtebaulicher als auch aus grünordnerischer Sicht zu schützen“, schreibt Methling weiter.

Erstellung schon 2014 beschlossen

Auch für die Vorsitzende des Ortsbeirates der KTV, Anette Niemeyer (Aufbruch 09), sind die Vorgärten ein hohes Gut. „Wir freuen uns daher, dass die neue Satzung kommt.“ Schon im November 2014 hat die Bürgerschaft auf Druck des Ortsbeirates die Erarbeitung einer neuen Ordnung beschlossen. Eine Vor-Untersuchung hatte die Gefahr einer weiteren Versiegelung der Flächen bestätigt.

Insgesamt gibt es in der KTV 789 Vorgärten, etwa 45 Prozent davon gehören der Stadt. Im Ortsbeirat soll die neue Satzung auf der nächsten Sitzung am 15. August diskutiert werden. Laut Niemeyer habe es bisher keine Widerstände gegeben. Auch der Rostocker Haus- und Grundeigentümerverein befürwortet die Satzung. „Es gibt schreckliche Beispiele dafür, wie Anwohner in den Vorgärten parken. Das ist nicht Sinn der Sache“, sagt Wolfgang Hasselfeldt, Teamleiter in der Hausverwaltung des Vereins.

Am Saarplatz etwa führen Anwohner mitunter über den Bürgersteig, um ihr Auto dort abzustellen, wo vorher ein Vorgarten gewesen sei. „Auch in der Ulmenstraße ist das stellenweise zu beobachten“, sagt Hasselfeldt. Er wundere sich schon länger, dass die Stadt so etwas zulasse.

Vorbild Thünenviertel

Die Vorgarten-Satzung für das Thünenviertel könne der KTV laut Hasselfeldt als gutes Vorbild dienen. „Diese stellt sicher, dass die Vorgärten nicht zweckentfremdet werden.“ Zwar habe es im Eigentümerverein zunächst unterschiedliche Auffassungen und Diskussionen zur Satzung im Thünenviertel gegeben. „Am Ende hat aber die Mehrheit Verständnis dafür gezeigt, dass der ursprüngliche Charakter der Vorgärten erhalten werden sollte“, sagt Hasselfeldt.

Wollen Eigentümer künftig etwas an ihrem Vorgarten ändern, müssen sich dafür die Erlaubnis bei der Bauaufsichtsbehörde holen. In der neuen Satzung ist festgelegt, dass der Anteil der Grünfläche in den Vorgärten mindestens 50 Prozent betragen muss. „Hiervon ist mindestens ein Viertel bis maximal ein Drittel der Vorgartenfläche als raumbildende Gehölzpflanzung, die restliche Grünfläche als bodendeckende Bepflanzung oder als Rasen auszubilden“, heißt es. Gehölze, die mehr als drei Meter hoch wachsen, dürfen nicht gepflanzt werden. Auch das Anlegen von Stellflächen für Fahrräder, Mülleimer und Briefkästen sind in Vorgärten nur noch unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Alle 789 Vorgärten werden einzeln dokumentiert

Tritt die neue Satzung in Kraft, wird die Stadt zunächst eine Bestandsaufnahme jedes einzelnen Gartens vornehmen – mit umfangreichen Fotodokumentationen und fallbezogen auch mit Maßband, heißt es im Rathaus. Die neue Verordnung soll aber nicht rückwirkend gelten. „Für alle Vorgärten gilt nach Satzungsbeschluss Bestandsschutz“, schreibt OB Methling in seiner Stellungnahme. Das letzte Wort hat die Bürgerschaft: Sie entscheidet demnächst, ob die neue Satzung beschlossen wird.

Wornowski André