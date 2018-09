Rostock

Der Marinestandort Hohe Düne in Rostock hat einen neuen Pfarrer: Christian Moritz (44) ist seit dem 1. September offiziell für Gottesdienste, Seelsorge und Ethikunterricht zuständig. Moritz gehört selbst nicht der Marine an und kann daher unabhängig von militärischen Rängen in allen Lebenslagen beraten und vermitteln. Die Pfarrstelle wurde unter anderem wegen der geplanten Aufstockung des in Hohe Düne beheimateten Korvettengeschwaders eingerichtet. Es wird in den nächsten Jahren um fünf auf zehn Boote erweitert. Etwa 1000 neue Dienststellen werden entstehen.

Büssem Axel