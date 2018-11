Rostock/Waldeck

Mit fröhlich klingender Blasmusik, vielen Umarmungen und noch mehr Händedrücken wurde der neue Polizeipräsident des Präsidiums Rostock in sein Amt eingeführt. Der bisherige Chef des Landeswasserschutzpolizeiamts Mecklenburg-Vorpommern, Peter Mainka, tritt damit die Nachfolge von Thomas Laum an. „Aufgrund seiner zahlreichen Leitungsfunktionen ist er mit allen Wassern gewaschen. So schnell macht ihm keiner etwas vor“, verkündet Lorenz Caffier, Minister für Inneres und Europa in seiner Ansprache zur feierlichen Amtseinführung.

Seit 1981 ist Mainka bereits im Polizeidienst. Seitdem habe er sämtliche Bereiche durchlaufen und mehrere leitende Positionen eingenommen. „Gestartet sind Sie ganz unten auf der Karriereleiter. Sprosse für Sprosse haben Sie sich schnell hochgearbeitet“, sagt Caffier. Bereits mit 34 Jahren war der heute 60-Jährige jüngster Kriminalrat. Vom Streifeneinzeldienst, bis hin zur Leitung der Kriminalpolizeiinspektion in Güstrow und der Polizeiinspektion in Bad Doberan, hat er alles durchlaufen. Bevor ihn sein Weg zur Polizei geführt hat, war der heutige Polizeipräsident in einem etwas anderen Berufsfeld tätig. 1974 habe er eine Ausbildung bei der Marine absolviert und führ sieben Jahre als Vollmatrose zur See.

„Heute trägt er Verantwortung für rund 900 000 Einwohner und 2 400 Polizisten in einem Einzugsgebiet, dass 10.600 Quadratkilometer beträgt“, berichtet der Minister. Eine Aufgabe, die nur mit Entschlossenheit und Fingerspitzengefühl bewältigt werden könne. Eigenschaften, die zu 100 Prozent auf Mainka zutreffen. „Sie sind eine Spitzenkraft.“ Dem kann Claus Ruhe Madsen, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock (IHK) nur zustimmen. „Vergessen sie niemals auch stolz auf sich und Ihre Arbeit zu sein.“ Vor versammeltem Publikum gesteht er, dass es sein Kindheitstraum war auch eines Tages Polizist zu werden und mit Blaulicht durch die Straßen zu fahren.

Obwohl sich Mainka im Vorfeld eine möglichst kleine Veranstaltung gewünscht hat, sind die Gäste zu seiner feierlichen Amtseinführung zahlreich erschienen. Im Kreis der Behördenleitung sei er bereits länger bekannt, sodass es nicht verwunderlich ist, dass Vertreter der Bundeswehr, der Staatsanwaltschaft, Wirtschaft und der Politik anwesend sind. „Die Führung einer solch großen Polizeibehörde bedarf einer engen Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Behörden“, meint die stellvertretende Polizeipräsidentin Anja Hamann. „Heute schlagen wir ein neues Kapitel unserer Geschichte auf, die hoffentlich weiterhin erfolgreich sein wird.“

Mecklenburg-Vorpommern habe eine sehr gut aufgestellte Landespolizei, wie Peter Mainka erklärt. Daher ist es ihm ein großes Anliegen dafür Sorge zu tragen, dass dies auch unter seiner Führung der Fall sein wird. Luft nach oben gäbe es natürlich dennoch. „Ich werde mein Bestes geben, um ihre Erwartungen zu erfüllen“, sagt er. Um sein Vorhaben zu bewerkstelligen werde er seine langjährigen Kontakte und Erfahrungen einsetzen. „Ich habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut und denke, dass wir alle davon profitieren können. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen halte ich für sehr wichtig.“

Susanne Gidzinski