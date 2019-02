Rostock-Groß Klein

Der Hansestadt Rostock liegt eine neue Anmeldung für eine Kundgebung am Freitag im Stadtteil Groß Klein vor. Nachdem die Stadtverwaltung dem rechten Bündnis „Vereint für Rostock“ eine Demonstration untersagte, hat nun die Initiative „Vereint für Stralsund“ einen Antrag eingereicht. „Wir prüfen das und haben den Anmelder zu einem Kooperationsgespräch eingeladen“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze auf OZ-Anfrage mit. Eine Entscheidung falle am Freitag.

Auch das Motto der Kundgebung hat sich geändert. Bisher lautete das Thema „Widerstand gegen unkontrollierte Grenzen und für mehr soziale Gerechtigkeit in unserem Land. Für die Zukunft unserer Kinder“. Nun heißt es: „Heimatliebe ist kein Verbrechen.“ In den sozialen Netzwerken rufen die Anmelder bereits zum zahlreichen Erscheinen auf. Bisher rechneten sie mit 50 Teilnehmern, nun sind es doppelt so viele, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Beginn der Kundgebung ist von 18 auf 19 Uhr verschoben worden. Das Ende ist gegen 0 Uhr geplant.

Die angemeldete Route bleibt die gleiche: Wie schon „Vereint für Rostock“ will auch „Vereint für Stralsund“ entlang der Straßen Zum Laakkanal, Werftallee, Schiffbauer-, Blockmacher- und Gerüstbauerring marschieren. Ob das auch genehmigt wird, ist noch offen.

Bei der Stadt liegen aktuell zwei Anmeldungen zu Gegendemonstrationen vor. Diese werden ebenfalls noch geprüft, heißt es im Rathaus. Das Bündnis „Groß Klein für alle“ und „Bunt statt Braun“ planen am Freitag ein kleines Winterfest unter dem Motto „Unsere Zukunft ist bunt“. Los geht es bereits um 16 Uhr auf der Wiese an der Ospa-Filiale zwischen Schiffbauer- und Blockmacherring. Ziel sei es, gemeinsam gegen eine rechtsextreme Vereinnahmung des Stadtteils einzustehen, sagt Dorothea Engelmann vom Awo-Börgerhus Groß Klein. Um 17.30 Uhr gibt es dann eine interreligiöse Andacht im Gemeindezentrum Brücke, Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg. Deren Teilnehmer können danach ebenfalls zum Ort der Winteraktion kommen. „Wer möchte, kann etwas beitragen und Kannen mit Tee und Kaffee oder Kekse mitbringen“, so Engelmann.

Mitte 2016 hatte es in Groß Klein schon einmal Demonstrationen rund um das Thema Zuwanderung gegeben: Rechte Gruppierungen hatten gegen eine Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge mobil gemacht. Damals kam es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Der Betreiber der Flüchtlingsunterkunft gab dem „Druck“ von Rechts nach und brachte die jungen Migranten anderenorts unter.

André Wornowski und Claudia Labude-Gericke