Rostock

Oma Emma geht seit 20 Jahren alle drei Wochen zum selben Friseur. Plötzlich kommt sie nicht mehr. Die Friseurin vermutet, dass etwas nicht stimmt. Aber wem soll sie davon erzählen? Immer mehr älteren Menschen fehlt das familiäre Umfeld. Jetzt wird in Lütten Klein ein Modell für ein Sorgen-Telefon getestet. Rostocker können dort anrufen, wenn ihnen das Fehlen eines älteren Menschen auffällt. Das kündete Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke) am Mittwoch in der 3. Seniorenkonferenz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an.

Bockhahn zufolge leben aktuell 50 000 Menschen in Rostock, die älter als 65 Jahre sind. Tendenz steigend. Die Stadt werde immer älter, „aber ein Patentrezept gegen den demografischen Wandel gibt es nicht“, sagt Bockhahn. Dennoch könne die Gemeinschaft etwas dafür tun, die Stadt für Senioren attraktiver zu machen. Etwa 80 Personen hörten ihm in der Aula der Volkshochschule gespannt zu.Die wichtigste Frage für Bockhahn: „Wie bekommen wir allein lebende Senioren in unser Hilfesystem?“

Nach Angaben des Senators leben in der Hansestadt 10 300 Menschen allein zu Hause, die über 75 Jahre alt sind. Ein häufiges Symptom ist die Vereinsamung. In Lütten Klein wird jetzt ein neues Modell getestet: Bei Friseuren, Apotheken und Physiotherapeuten werden Informationskarten mit Telefonnummern verteilt, darunter die Festnetznummer Anke Bülows von „In Via“. Sie ist zurzeit die Verantwortliche für das neue Projekt und nimmt die Anrufe besorgter Rostocker entgegen. Ein großes Ziel Bockhahns: Die Selbstständigkeit älterer Menschen so lange wie möglich aufrechterhalten. Deshalb sei eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben essenziell, sagt er.

Dafür wolle er in Zukunft noch mehr Schulen und Kitas dazu bewegen, Kinder und Senioren zusammenzubringen. „Ein bessere Medizin als Kinder gibt es nicht“, sagt Bockhahn.Zudem sollen die Bürgersteige und Radwege sicherer werden. Eine Zuhörerin aus Lichtenhagen appellierte: „Es darf dabei nicht nur an die KTV und Stadtmitte gedacht werden.“ Weitere Themen der Konferenz waren bessere Löhne für Pflegekräfte und mehr Pflegepersonal sowie die Pflicht des Landes und der Pflegekassen mehr für die Kurzzeitpflege zu tun.

Die Nummer des Sorgen-Telefons lautet: 0381/127 62 110

Sophie Martin