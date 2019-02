Rostock-Groß Klein

Im zweiten Versuch hat es geklappt: Die rechtsgerichtete Initiative „Vereint für Stralsund“ darf am Freitagabend in Groß Klein eine Kundgebung unter dem Motto „Heimatliebe ist keine Verbrechen“ abhalten. Zuvor war eine Demonstration des Bündnisses „Vereint für Rostock“ verboten worden. Grund: Die Anmelder sollen vorbestraft gewesen sein (die OZ berichtete).

Wie die Polizei mitteilt, seien für die jetzige Versammlung einige Auflagen zu erfüllen. So muss sich die Initiative „Vereint für Stralsund“ mit einer Kundgebung auf der Fläche an der Ecke Albrecht-Tischbeinstraße/Kleiner Warnowdamm begnügen. Ursprünglich wollte das Bündnis unter anderem entlang der Straßen Zum Laakkanal, Werftallee, Schiffbauer-, Blockmacher- und Gerüstbauerring marschieren. Das soll aber nicht erlaubt worden sein. Der vorgegebene Zeitrahmen für die Veranstaltung ist 19 bis 24 Uhr. Angemeldet worden sind 100 Teilnehmer – doppelt so viele wie beim ersten Versuch durch der Initiative „Vereint für Rostock“.

Die Bündnisse „Groß Klein für alle“ und „Bunt statt braun“ haben Gegenveranstaltungen angekündigt. Bereits um 16 Uhr startet eine „Winteraktion für solidarische Nachbarschaft“ am Blockmacherring. Um 17.30 Uhr soll es eine interreligiöse Andacht in der Ufergemeinde Brücke geben.

André Wornowski