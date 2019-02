Rostock

Geringverdiener sollen profitieren: Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro hat im vergangenen Oktober den sogenannten Miet-Anker eingeführt, damit Menschen mit geringem Einkommen trotz steigender Mietpreise eine günstige Wohnung finden können (die OZ berichtete). Die Wiro deckelt dafür bei 800 Wohnungen in ihrem Bestand die Kaltmiete bei 5,30 Euro pro Quadratmeter. Doch bisher sind gerade einmal zwei Anträge für den „Anker-Schein“ eingegangen.

„Das ist erst einmal wenig und verwundert etwas“, sagt Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Rostocker Mietervereins. Dennoch sei das neue Angebot positiv zu bewerten, weil hier preiswertes Wohnen im Bestand erhalten wird. „Beim Neubau ist das eher schwierig, weil dort für eine günstige Miete viele Fördergelder fließen müssen“, sagt Glause. Auch sei der Bestand der Wiro gut modernisiert. „Der Miet-Anker sollte daher auf jeden Fall bestehen bleiben“, betont er.

Bisher 15 Anfragen beim Bauamt

Insgesamt habe es bisher 15 Anfragen zu dem Thema beim Rostocker Bauamt gegeben – dort muss der Anker-Schein beantragt werden. Fünfmal habe das Amt auch Unterlagen ausgereicht. Am Ende seien zwei ausgefüllte Anträge zurückgekommen, beide wurden bewilligt. Das Amt habe für die Bearbeitung etwa eine Woche gebraucht. „Oft kam es nicht zur Antragstellung, weil die Anspruchsvoraussetzungen nicht gegeben waren“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Für eine Bewilligung muss im Haushalt mindestens ein Kind unter 18 Jahren leben. Auch richtet sich das Angebot nur an Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen – Bezieher von Transferleistungen, wie Hartz-IV, werden nicht berücksichtigt.

Im Herbst war die Nachfrage bisher am stärksten. „Danach ist sie zurückgegangen“, sagt Kanaa. Die Zusammenarbeit mit der Wiro laufe reibungslos. „Möglicherweise ist die Thematik in der Bevölkerung und bei der Zielgruppe noch nicht hinreichend präsent“, so die Sprecherin. Der Mieterverein ist nach wie vor vom Bedarf überzeugt. „Unsere Mitglieder berichten immer wieder, dass sie durch Mieterhöhungen an finanzielle Grenzen stoßen“, sagt Geschäftsführer Glause. Er rät, die weitere Entwicklung abzuwarten. „Wir würden uns wünschen, dass auch die Rostocker Wohnungsgenossenschaften so einen Miet-Anker anbieten.“

Deckelung ist zunächst bis 2025 befristet

Aus Sicht der Wiro ist es noch zu früh für eine Bilanz zu dem neuen Angebot. „Es bleibt abzuwarten, wie groß die Nachfrage in diesem Jahr ist“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Klehn. Überlegungen, das Angebot zu verändern oder abzulösen, gebe es nicht. „Offenbar gibt es keinen akuten Bedarf. Sicher muss sich das Angebot aber auch noch weiter rumsprechen“, so Klehn. Bisher habe sich ein Interessent mit einem Anker-Schein bei der Wiro gemeldet. „Dieser will erst im Sommer umziehen.“

Die städtische Wohnungsgesellschaft nimmt nach und nach frei werdende Wohnungen in das Anker-Programm auf, verteilt über die gesamte Stadt. Die Deckelung der Mieten ist zunächst bis 2025 befristet. Sollte der Bedarf höher ausfallen, könnten auch mehr Wohnungen bereitgestellt werden, heißt es. Große wirtschaftliche Einbußen erwartet das Unternehmen durch das neue Angebot nicht. Schließlich liegt die Kaltmiete bei 17000 Wohnungen des Unternehmens ohnehin unter sechs Euro pro Quadratmeter. Insgesamt hat die Wiro rund 36 000 Wohnungen im Bestand.

André Wornowski