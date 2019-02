Rostock

Die Umwelt schonen und gleichzeitig auch noch Geld sparen: Die OSTSEE-ZEITUNG wird landesweit zum Vorreiter in puncto Energieeffizienz. Innerhalb von nicht mal zehn Jahren hat die OZ ihren Strombedarf um ein Drittel reduziert. Dafür gab es nun ein dickes Lob von Landesenergieminister Christian Pegel ( SPD).

Die Computer in den Redaktionen, die schweren Druckmaschinen am Standort Rostock, die Technik der so genannten Weiterverarbeitung: Das alles frisst jede Menge Strom. 3,4 Millionen Kilowattstunden allein im Jahr 2009. Doch dann schwor Geschäftsführer Rainer Strunk Belegschaft und Führungskräfte auf das Energiesparen ein: „Das hatte vor allem ökologische Gründe.“ Als modernes Medienhaus wolle die OZ auch in puncto Strom- und Wärmeverbrauch vorangehen. Gemeinsam mit Henry Schwarz von der Energieagentur MV wurden Konzepte erarbeitet und umgesetzt. Folge: 2018 verbrauchte die OZ „nur“ noch 2,1 Millionen Kilowattstunden.

„Wir haben unseren Bedarf durch viele, viele kleine Maßnahmen um ein Drittel senken können. Wir haben alles auf den Kopf gestellt – mit der Vorgabe, dass wir aber weiterhin volle Leistung für die Druckmaschinen und warme Büros brauchen“, so Strunk bei einem Besuch von Minister Pegel. Alte Anlagen wurden ausgetauscht, sämtliche Lichter auf energiesparende LED umgestellt.“ Strunk: „Wir konnten so in fünf Jahren fast 2800 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß einsparen. Unser Ziel ist es, ein ,grünes’ Medienhaus zu werden. Dabei hilft uns langfristig auch die Digitalisierung.“

Andreas Meyer