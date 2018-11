Potsdam

Wie sehr es sich lohnt, einen Plan zu verfolgen und sich für eine Idee und das Gemeinwesen einzusetzen, beweisen auch in diesem Jahr die Preisträger des Unternehmer-Preises des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV). Bereits zum 22. Mal wurde die begehrte Auszeichnung am Donnerstag in Potsdam an Unternehmen, Kommunen und Vereine verliehen.

„Wir sind beeindruckt, wie viele gute Konzepte jedes Jahr für unseren Unternehmer-Preis ins Rennen gehen. Die hohe Qualität der Bewerber macht unserer Jury die Auswahl recht schwer“, würdigte der Geschäftsführende OSV-Präsident, Dr. Michael Ermrich, die Preisträger. Unternehmen des Jahres wurde die autosoft automation & software Günther Tausch GmbH aus Neubrandenburg, die Komplettlösungen für den Sondermaschinenbau entwickelt. Verein des Jahres in Mv wurde der Förderverein Dorfkirchen in Not e.V. Zur Kommune des Jahres wurde vom Sparkassenverband ihrer attraktiven Altstadt wegen Grabow gekürt, Den Sonderpreis der Superillu“ bekam die Centogene AG aus Rostock. Das Unternehmen analysiert täglich 500 Blutproben von Patienten und Patientinnen mit seltenen Erbkrankheiten. Ärzte aus der ganzen Welt wenden sich an Centogene. 300 Spezialisten aus 40 Nationen arbeiten und forschen für das Unternehmen.

Thomas Luczak