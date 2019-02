Rostock

Luftschlangen, Konfetti oder eine riesige Torte mit Kerzen: Es gibt viele Arten, Geburtstag zu feiern. Das gilt eigentlich auch für die etwa 57 000 „Schaltjahr-Kinder“ in Deutschland. Doch sie können ihr Wiegenfest am 29. Februar nur alle vier Jahre feiern. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht Menschen in MV, deren Geburtstag in diesem Jahr ins Wasser fällt. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie damit umgehen: Feiern Sie dennoch und wenn ja wann und wie? Oder sind Sie konsequent und laden ihre Gäste erst 2020 wieder zur Geburtstagsfeier ein? Schreiben Sie uns bitte bis Dienstag eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer für Rückfragen an leserreporter@ostsee-zeitung.de.

Jana Schubert