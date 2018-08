Rostock

Mecklenburg rockt: Ein ganz besonderes Erlebnis steht Musikfans in MV am 31. August und 1. September bevor: Am Freitag spielt Marius Müller-Westernhagen in Rostock. Tags darauf rappt Marteria im Ostseestadion. Es dürfte eines der emotionalsten Konzerte seiner bisherigen Karriere sein.

Legenden der Musikgeschichte sind bereits in Mecklenburg aufgetreten. Elton John stand bereits in Rostock auf der Bühne. Und Bonnie Tyler ist erst vor Kurzem auf dem Schwedenfest in Wismar aufgetreten. Und auch Superstars aus Deutschland gaben sich die Ehre: Helene Fischer und Roland Kaiser begeistern in Rostock regelmäßig ihre Fans. Und auf dem Zappanale-Festival in Bad Doberan bescherte Alice Cooper den Zuhörern einen denkwürdigen Abend. Und gerade im Juli stand Johannes Oerding beim Ostsee Open Air in Kühlungsborn auf der Bühne.

Die OSTSEE- ZEITUNG will Anfang September einen Überblick zu den größten Konzerten geben, die bisher in Mecklenburg stattfanden. Dies wollen wir mit Erinnerungen an emotionale und schöne Momente der Konzertbesucher verbinden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre persönlichen Erinnerungen an besondere Konzertbesuche (gern auch mit Foto) schicken an:

mecklenburg@ostsee-zeitung.de,

über das Upload-Formular unter dem Artikel

oder per Post:

OSTSEE-ZEITUNGRichard-Wagner-Straße 1a18055 Rostock.

Cora Meyer