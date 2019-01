Rostock

Lange war ein 22-Jähriger ohne Fahrschein unterwegs gewesen, doch schließlich fiel sein Betrug doch noch auf: Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, ist der Mann am 25. Januar in einem ICE von Passau bis nach Rostock gefahren. Da die Zugbegleiterin keine Nacherhebung des Fahrpreises durchführen konnte, rief sie die Polizei um Hilfe.

Da auch die Beamten die Personalien des 22-Jährigen nicht feststellen konnten, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde die Anschrift des Mannes ermittelt. Den 22-Jährigen erwarten nun zwei Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen, denn bereits einen Tag später, am 26. Januar, war er wieder ohne im Besitz eines Fahrausweises oder ausreichender Barmittel zu sein, mit dem RE 4303 auf der Strecke von Rostock nach Schwerin unterwegs.

OZ