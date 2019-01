Roggentin

„Klein, aber fein“ – das war es, was Kai Otto gereizt hat. „Es kommt in unserem Geschäft nicht allein auf die Größe an. Erfolgreich ist, wer seine Kunden zufriedenstellt. Der hat nämlich Potenzial“, sagt der 52-Jährige. Und ja: Die Urlauber, die PTI Panoramica Touristik International verreisen, sind danach zum allergrößten Teil zufrieden. Und genau deshalb ist Otto jetzt da: Er hat Mallorca gegen Rostock getauscht, um den Roggentiner Reiseveranstalter als neuer Geschäftsführer zu leiten. Das große Ziel: „Wir erfinden uns neu – und wir wollen wachsen.“

Globetrotter für Rostocker Unternehmen

Das Reisen liegt Otto im Blut. Geboren ist er in München, aufgewachsen in Spanien. Seine Ausbildung absolvierte er beim Branchenriesen Tui, als Manager war er für internationale Hotel-Ketten wie Riu oder Bahia im Einsatz. Auf Mallorca, in der Karibik, in aller Welt. Er hatte Angebote aus Dubai und aus Mexiko, doch er entschied sich für Roggentin. Denn dort – am Rostocker Stadtrand – hat PTI seinen Hauptsitz. 25 feste Mitarbeiter, neun Azubis und „mehrere Tausend Kunden“. Ein Familienunternehmen, gegründet von Werner Maaß nur wenige Monate nach der Wende. Maaß war es auch, der mit seiner PTI 1995 den ersten Urlaubs-Charterflieger nach Laage holte, um Urlauber aus ganz MV in den Süden zu fliegen. Ein Pionier im Reisegeschäft in den Neuen Bundesländern.

Nun leitet der Firmengründer den Generationswechsel ein: Die Firma aufzugeben oder zu verkaufen – das kam für Maaß nicht in Frage. „Viele unserer Kollegen sind von Anfang dabei, sind mit PTI durch dick und dünn gegangen. Ihnen fühlt sich Herr Maaß verpflichtet“, sagt Kai Otto. Und genau deshalb wurde er von Maaß geholt: „Die Firma ist grundsolide und erfolgreich. Und das soll noch viele, viele Jahre so bleiben.“ Maaß bleibt Hauptgesellschafter des Unternehmens, Otto hat das operative Geschäft übernommen – und setzt voll auf Wachstum.

Nach Rostock zu gehen – das sei eine der besten Entscheidungen seines Lebens gewesen, sagt der „neue“ Geschäftsführer. Seit drei Jahren ist er nun bei PTI. Seine Frau und sein 16 Jahre alter Sohn sind mit ihm gekommen. „Mein ältester Sohn ist schon außer Haus, bei der Bundeswehr.“ An der Ostsee fühle er sich rundum wohl.

Busreisen sind nach wie vor Hauptstandbein von PTI in Roggentin. Quelle: Kai Otto

Busse, Flugzeuge, Schiffe

Das Hauptgeschäft von PTI sind Busreisen. Tagestouren, aber auch große Rundreisen. Der Schwarzwald und Tirol, der Bodensee und auch der Pfälzer Wald stehen unter anderem auf dem Programm. Klassiker. „Wir haben uns in diesem Segment einen Namen gemacht“, sagt Otto. Die Kundenzufriedenheit sei enorm hoch: „Wir sind mehrfach dafür mit fünf Sternen für unsere Bustouristik ausgezeichnet worden.“ Das soll so bleiben. „Es klingt ein wenig verrückt, aber ich jeden Fragebogen, den Kunden von uns ausgefüllt haben, persönlich und markiere mir die Dinge, die wir besser machen können und sollten.“

Die zweite wirtschaftliche Säule von PTI sind Flusskreuzfahrten – auf der Donau, dem Main und auch der Seine. Ganze Schiffe chartert das Roggentiner Unternehmen für seine Gäste. Auch daran will Otto nicht rütteln. Aber er will das Unternehmen breiter aufstellen, neue Angebote schaffen: „Wir haben schon vor Jahren auch Flugreisen angeboten. In diesem Segment wollen wir aber stärker wachsen – auch in der Heimat.“ PTI bietet bereits Trips nach Rom, nach Lappland oder auch Sardinien ab Rostock-Laage an. „Wir sind ein regionales Unternehmen. Da gehört es sich, Reisen nicht nur ab Berlin oder Hamburg anzubieten, sondern auch von ,unserem’ Flughafen.“ Ab 2020 will Otto das Angebot deutlich ausbauen: „Wir führen bereits Verhandlungen mit Fluggesellschaften und Partnern.“

Otto setzt auf Kreuzfahrten und Fernweh

Bereits ab 2019 steigt PTI in den Wachstumsmarkt der Urlaubsbranche ein: Im neuen Jahr bieten die Roggentiner erstmals auch Hochseekreuzfahrten an, chartern auch dafür eigene Schiffe. „Nicht die ganz großen, sondern die kleinen und feinen Schiffe. Mit 500, 600 Passagieren“, erklärt Otto. Auch hier gelte für PTI: „Wir wollen, dass die Menschen glücklich sind im Urlaub. Dann buchen sie auch wieder bei uns. Das ist Kundenbindung.“ Die Buchungszahlen für die Kreuzfahrten seien schon jetzt sehr gut, verrät der Geschäftsführer. „Bisher sind wir vornehmlich in Reisebüros in den Neuen Bundesländern vertreten. Perspektivisch wollen wir aber in ganz Deutschland Reisen anbieten.“

Und auch Fernreisen wird es bei PTI künftig geben: Südafrika, Russland und China haben die Roggentiner schon im Angebot. Weitere Ziele sollen folgen – Georgien etwa. „Der Kaukasus ist eine traumhafte Region. Dort gibt es noch so viele tolle Orte zu entdecken“, schwärmt Globetrotter Otto. Bewerkstelligen will er das alles von Roggentin aus: „Hier schlägt das Herz von PTI. Hier arbeitet ein tolles Team mit vielen Ideen.“ Und dieses Team soll wachsen: „Wir bilden verstärkt aus, wollen unseren eigenen Nachwuchs ausbilden.“ Das größte Risiko für den Wachstumskurs sei nämlich der Mangel an Fachkräften. Nach vielen Jahren in der großen weiten Touristik-Welt scheint auch Kai Otto angekommen zu sein – in Roggentin.

Andreas Meyer