Papendorf

„Der Weg ist das Ziel“, sagt Friedhelm Gutwein. „Ich bin ein Schrauber.“ Normalerweise sind seine „Schätzchen“ in der Garage abgedeckt. „Mit einem großen Spannbettlaken, das passt.“ Doch Besuchern zeigt er auch gern mal seine große Leidenschaft, die alten Traktoren.

Zwei Oldtimer hat der 65-Jährige mit viel Liebe und Geduld wieder aufgemöbelt. „Drei bis vier Jahre schraubt man da schon an einem“, erzählt der Papendorfer. Er ist Mechaniker von Beruf, war Meister für Landmaschinen und Traktoren und hat in 13 Jahren auf der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) als Schlosser, Fahrer, Meister „alles gemacht“. Nach der Wende war Gutwein im Baumaschinenvertrieb tätig, später bei der Dekra. Seit 2016 ist er in Rente. „Und da braucht man ein vernünftiges Hobby.“

Seinen ersten Trecker hat er sich schon 2008 geholt. „Zwei Zylinder, 18 PS.“ Der hatte jahrelang auf dem Grundstück seiner Mutter vor sich hingerostet. Mit einem Jugendfreund hatte er das Teil früher mal zusammengebaut und gefahren. Nun bekam der Schrotthaufen einen Platz in der Garage seines Einfamilienhauses. Hier hat er das gute Stück zerlegt, Teile gesäubert, aufgearbeitet, nachgebaut. Auf Teilemärkten, zum Beispiel in Neuruppin, sucht er nach verloren gegangenen Ersatzstücken. „Da lernt man sich kennen, kann sich mit anderen Bastlern austauschen“, sagt Gutwein. „Man kann ja nicht mehr viele fragen, die diese Fahrzeugtypen noch kennengelernt haben.“ Er lese viele Bücher oder im Internet, „da fresse ich mich richtig rein in die Technik“, erzählt der Freak.

Sein zweites Meisterstück ist ein „Deutz“ F1L612: Ein Zylinder, elf PS, Plantagentraktor für kleinere Arbeiten, Baujahr 1954. „Ein Jahr jünger als ich“, sagt der fitte Schrauber. „Ich staune immer, was die rein mechanisch damals schon konnten.“ Auf dem Hof eines Försters in Bützow habe er den Deutz gesehen. „Ich wollte den gar nicht haben“, winkt Friedhelm Gutwein ab. Aber seine Frau Renate habe ihm zugeredet, sich ein Projekt für die Zeit als Rentner zu suchen. So sei der Traktor in seinen Besitz gelangt.

Der Deutz sei in sehr schlechtem Zustand gewesen, „und dreckig“. Doch für Gutwein war gerade dies die Herausforderung. Zerlegen und säubern – „danach beginnt es Spaß zu machen“, sagt er und grinst. Für das Mähwerk an seinem Deutz ließ er sich eine alte Bedienungsanleitung schicken: „Mit Preisliste von 1956, das war interessant.“ Wieder ging er auf Teilesuche, ließ Elemente, die es nicht mehr gibt, nach Vorlagen neu anfertigen. „Ja, es ist auch ein teures Hobby“, räumt Gutwein ein. „Das Geld, das du reinsteckst, bekommst du nie wieder.“ Will er auch gar nicht. Er genießt das Ergebnis. Und das kann sich nach wiederum vier Jahren Arbeit sehen lassen.

Beide Traktoren sind für den Straßenverkehr zugelassen. Manchmal fährt der damit zum Baumarkt in die Stadt. „Oder Kaminholz machen und Grünschnitt wegbringen.“ Zum diesjährigen Erntefest der Gemeinde Papendorf hat er seinen Deutz geschmückt und sich selbst in Schale geworfen und am großen Festumzug teilgenommen. „Ist schön, wenn die Leute dann freundlich grüßen.“ Seine Frau steige nicht auf den Traktor, doch die beiden Enkelinnen fahren gern mal mit. Mit dem Mähwerk hat er in diesem Sommer auch schon eine Proberunde gedreht. „Nächstes Jahr wird es mehr.“ Im Urlaub richte er stets auch den Blick auf Traktoren. „Da informiert man sich einfach vorher über Museen oder Höfe in der Gegend.“

Eigentlich wäre nun der nächste Traktor fällig. „Ich liebäugle auch damit“, gibt Gutwein zu, „aber ich habe keinen Platz dafür.“ Zur Untermiete weggeben, möchte er seine Oldies nicht. „Dann hat man sie ja nicht mehr“, spricht dann doch der Sammler aus dem Schrauber.

Doris Deutsch