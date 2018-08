Rostock

Am Parkscheinautomaten bargeldlos bezahlen? „Muss ja ganz einfach sein: Nur die EC-Karte gegen das Gerät halten und los geht’s“, denkt sich Marcus Schönfeld (28) aus der östlichen Altstadt in Rostock. Doch der Schein trügt. Denn an den Parkscheinautomaten in der Hansestadt funktionieren nur EC-Karten mit der sogenannten Girogo-Funktion.

„Das Bezahlverfahren ist eine kontaktlose Prepaid-Lösung, das bis zu einem Zahlbetrag von 25 Euro ohne Pin und Unterschrift angewendet werden kann“, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen. Voraussetzung dafür sei, dass der Geldkartenchip vorher am Bank-Terminal aufgeladen wurde oder eine kontounabhängige Karte erworben worden ist. „Auf der Rückseite der Karte muss das Girogo-Logo vorhanden sein“, betont Tiburtius.

Kein Automat gibt mehr Wechselgeld

Weil alle 116 Parkscheinautomaten in Rostock inzwischen kein Wechselgeld mehr herausgeben, würden Autofahrer gern das bargeldlose Bezahlen nutzen. Doch halten sie ihre EC-Karte oder Kreditkarte gegen das Gerät, passiert nichts. „Teilweise sind uns die Probleme bekannt“, sagt Tiburtius.

Um das Bezahlen mit jeder EC-Karte oder Kreditkarte ermöglichen zu können, müsste die Stadt jedoch personenbezogene Daten verarbeiten. Und als öffentliche Auftraggeberin unterliege sie hier besonderen Bedingungen. „Die Sicherheitsbestimmungen sind nur mit einem hohen Kostenaufwand am Gerät und in der Weiterverarbeitung realisierbar“, so Tiburtius.

Für Nutzer entstehen keine weiteren Kosten

Die Stadt habe sich daher 2015 für die Girogo-Funktion entschieden. „Dies ist ein Bezahlverfahren, das über die Geldkartenfunktion auf über 40 Millionen ausgegebenen EC-Karten der Sparkassen basiert“, sagt Tiburtius. Auch würden keine personenbezogenen Daten abgefragt. Und das wichtigste: „Für den Nutzer entstehen keine weiteren Kosten. Die Kosten für die Zahlung trägt die Stadt.“

Von den 116 Parkscheinautomaten in der Stadt verfügen gegenwärtig 80 über die Funktion des kontaktlosen Girogo-Bezahlens. Im Herbst 2019 sollen die restlichen 36 Geräte umgerüstet werden. Doch warum gibt es kein Wechselgeld mehr? „Die Kosten für solche Parkscheinautomaten sind sehr hoch“, sagt Tiburtius. Auch seien sie ein lukratives Ziel für Einbruch und Diebstahl, weil im Gerät Geld für das Wechseln vorgehalten werden müsse. Und bei Aufbrüchen entstünden dann weitere, hohe Kosten. Die Stadt habe daher vom Kauf solcher Automaten Abstand genommen, so der Amtsleiter.

Nur 30 bis 50 Prozent der Autofahrer ziehen Parkschein

Fast 2,6 Millionen Euro nahm die Stadt im Jahr 2017 durch die Parkscheinautomaten ein – unberücksichtigt sind hierbei Kosten für Personal, Überwachung, Reparatur und weiteres. Dass die Einnahmen durch das Weglassen des Wechselgeldes weiter gesteigert werden könnten, sei aber nicht das Kalkül, betont Tiburtius. Die Stadt gehe ohnehin davon aus, das nur 30 bis 50 Prozent der Autofahrer überhaupt einen Parkschein ziehen.

Für den Amtsleiter ist es auch eher ein Angebot, dass Autofahrer mehr bezahlen können und trotzdem ein Parkticket bekommen. „Wir wissen um die dringenden Termine und um die geringe Zahl von Stellflächen besonders in der Innenstadt“, sagt er. Wäre hier keine Überbezahlung möglich, würde ein Bußgeld wegen des fehlenden Parkscheins noch höher sein als der zu viel gezahlte Euro.

Handy-Parken soll die Lösung sein

Tiburtius räumt ein: „Wir wissen, dass die längere, nicht gewollte Parkzeit ärgerlich ist.“ Doch auch an den alten Automaten habe der Geldwechsel früher nicht immer funktioniert: „Da sich das Wechseln aus den vorher generierten Einnahmen speiste, kam es hier zu Problemen.“

Das Handy-Parken soll nun die Lösung sein. Die Stadt will es demnächst gebietsweise einführen. „Mit der Nutzung des Handy-Parkens entfällt die Suche nach dem Kleingeld und es wird nicht mehr überzahlt“, sagt Tiburtius.

Ein Parkscheinautomat kostet 5000 Euro 116 Parkscheinautomaten betreibt die Stadt derzeit. 36 davon verfügen derzeit nicht über die Funktion des kontaktlosen Girogo-Bezahlens. Diese Automaten sollen zum Herbst 2019 aber ausgetauscht werden. Im Jahr 2017 hat die Stadt über die Parkscheinautomaten rund 2,6 Millionen Euro eingenommen. Das ist etwa eine halbe Million mehr als noch im Jahr 2012. Ein Automat kostet circa 5000 Euro inklusive Aufstellung.

Wornowski André