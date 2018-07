Pepelow am Salzhaff

Freude am Salzhaff, der Sportverein Pepelow beging am vergangenen Wochenende seinen 25. Geburtstag. Anlässlich dieses Gründungstages erhielt der Ehrenamtler Klaus Matthews die höchste Auszeichnung, die der Kreisfußballverband Warnow verleihen kann, die Goldene Ehrennadel. Der heute 66-Jährige gehört seit dem Jahr 1993 dem Sportverein an und trainierte zunächst die zehn- bis zwölfjährigen Fußballer der Gemeinde. Er ist noch heute fast täglich für den Verein unterwegs. Das Jubiläumsfest auf der Pepelower Sportanlage am Salzhaff bot zugleich den Rahmen für den San-Pepelone-Cup, bei dessen 5. Auflage in diesem Jahr der Mulsower SV, der Malchower SV II, die TSG Neubukow, der SV Pepelow, die SG Zetor Benz und die SV Pepelow Allstars teilnahmen.Am Abend klang der gut besuchte Jubiläumsfeiertag mit Tanzmusik aus.

Hoppe Thomas