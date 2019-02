Brinckmansdorf

Er ist schon lange baufällig – ab dem Frühjahr wird der Petridamm nun endlich saniert. Das teilt das städtische Amt für Verkehrsanlagen auf OZ-Anfrage mit. Bei den Anliegern löst das Vorhaben jedoch gemischte Gefühle aus. „Wir haben hier in der Firma keine gute Meinung darüber, aber es muss natürlich gemacht werden. Gerade ist die Straße katastrophal“, sagt zum Beispiel Monique Hahner, Rezeptionistin beim FSN-Autohaus Skoda. Mindestens ein Jahr lang sollen die Bauarbeiten dauern. Und voraussichtlich wird der Petridamm in dieser Zeit halbseitig gesperrt.

Steven Sohst vom Quick-Reifenservice erwartet Einbußen, weil für Kunden die Anfahrt schwieriger wird. „Kleine Unternehmen haben Angst um ihre Existenz“, berichtet Felix Thieme, Betriebsleiter beim Autohaus Brandt und Strupp. Er betont, dass die Autohäuser eine extra Zufahrt bräuchten, damit weiter neue Fahrzeuge angeliefert werden können. Thieme persönlich werden die Bauarbeiten hingegen nicht ganz so hart treffen: „Ich bin froh, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit komme“, sagt der Toitenwinkler.

Fahrbahn völlig verschlissen

Vorläufiger Plan für die Umleitung während der Bauarbeiten auf dem Petridamm. Quelle: OZ-Grafik: B.Barz | Kartendaten © OpenStreetMap (ODbL) und LkKfS-MV

Ursprünglich sollte schon im vergangenen Jahr Baustart sein. Wie der Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen, Heiko Tiburtius, mitteilt, wird der Petridamm nun ab dem Autohaus Opel Niemann bis zur Einmündung Kadammsweg saniert. „Die Fahrbahn ist völlig verschlissen und verfügt über keinen tragfähigen Untergrund“, sagt Tiburtius. Die Straße werde daher komplett erneuert – auch unterirdisch. „Alle Medien, wie Wasserkanäle, Telefon- und Stromleitungen, müssen ausgetauscht werden“, sagt Tiburtius. Auch sollen neue Radwege entstehen.

Während der Bauzeit wird der Petridamm nach derzeitigem Stand halbseitig in Richtung Gehlsdorf gesperrt. Autofahrer sollen dann auf die Gutenberstraße ausweichen. In Richtung Zentrum wird der Verkehr aber wohl weiter über den Petridamm rollen können. „Das ist erst einmal eine Idee und wird noch präzisiert“, sagt Tiburtius. Im März werde der Ablauf im Detail in den Ortsbeiräten vorgestellt. Auch sollen die Anlieger rechtzeitig informiert werden. Auf dem Petridamm fahren täglich rund 13 000 Fahrzeuge.

Verlängerung des Verbindungsweges gefordert

Die genaue Höhe der Sanierungskosten steht noch nicht fest. „Wir sind in der Endphase des Bieterverfahrens. Sobald das abgeschlossen ist, können wir mehr sagen“, sagt Tiburtius. Der zuständige Ortsbeirat Brinckmansdorf begrüßt es, dass die Straße gleich samt Wasserkanälen und Co. erneuert wird. Auch wenn die Bauarbeiten dadurch länger dauern. „Das ist sinnvoll. Dann muss man da die nächsten zehn bis 20 Jahre nicht wieder ran“, sagt Beiratschef Karl Scheube. Allerdings hätte der Ortsbeirat es lieber gesehen, wenn erst der Verbindungsweg in Richtung Dierkower Damm verlängert worden wäre – und dann die Arbeiten auf dem Petridamm beginnen. Das sehen die Betroffenen ähnlich.

Für die Erweiterung des Verbindungsweges muss allerdings erst der Bebauungsplan überarbeitet werden. Das Stadtplanungsamt bereite hier gerade einen Vorentwurf vor, heißt es im Rathaus. „Es sind wohl auch noch Grundstückfragen zu klären“, sagt Scheube. In den 1990er Jahren gab es die Idee, den Verbindungsweg vierstreifig bis zur Dierkower Allee auszubauen. „Das ist aber nicht weiter bearbeitet worden. Wir haben die Pläne inzwischen relativiert und peilen langfristig einen zweistreifigen Ausbau an“, sagt Heiko Tiburtius. Das reiche aus Sicht seines Amtes für eine ordentliche Anbindung. Aktuell fahren täglich rund 3000 Fahrzeuge vom Dierkower Damm in den Verbindungsweg und umgekehrt.

Während der Bauzeit auf dem Petridamm müssen die Autofahrer nun mit der Umleitung über die Gutenbergstraße leben. „Das wird schon mal ein Fluchen auslösen“, sagt Falk Rösler, Geschäftsführer bei Arge-Haus. Grundsätzlich haben er aber Verständnis für die Situation. Schließlich gebe es am Ende eine schönere Zufahrt zum Firmengelände. „Darauf freuen wir uns“, so Rösler.

André Wornowski und Dimitri Paul