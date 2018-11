Hohe Düne

Die kühlen Temperaturen machen den Bewohnern des Marine Science Centers nichts aus. Im Gegenteil, das regt nur den Appetit der Robben in Hohe Düne an. „Wir sind gerade mittendrin im Anfüttern“, erklärt Tamara Heinrichs, die hier als Doktorandin mit den Robben arbeitet. Die Seehunde würden für den Winter rund 30 bis 35 Kilogramm zunehmen.

Doch woran arbeiten Mensch und Tier hier genau? „Wir untersuchen grundlegend die Orientierungsmechanismen der Robben“, erklärt Tamara Heinrich. Sie wollen unter anderem herausfinden, wie die Tiere zielgerichtet navigieren können und ob sie ein Zeitgefühl haben. Dafür werden verschiedene Versuche gemacht, die ausschließlich über das Belohnungsprinzip laufen. „Nach einem Verhaltensexperiment werden sie mit Fisch belohnt. Das motiviert natürlich“, sagt die 30-Jährige. Zu den Übungen gehört auch das medizinische Training. „Sie sollen sich auf Kommando auf den Rücken legen und sich abtasten lassen.“ Das sei für eine Untersuchung wichtig. Trainiert wird auch, dass der Tierarzt den Robben ins Maul schauen kann. Selbstverständlich ist dieses Verhalten nicht. Denn auch wenn die Tiere niedlich aussehen, macht Tamara Heinrichs klar: „Es sind Raubtiere.“

Der heiße Sommer war für die Robben auch kein Problem. „Denen ging es super.“ Denn gerade die Seehunde kommen auch in der Ostsee vor und kennen das Wetter der Region. An die verschiedenen Jahreszeiten passen sich die Robben mit einem Fellwechsel an. „Das Fell ist im Sommer sehr kurz“, erklärt die Doktorandin der Universität Rostock. Außerdem hatten sie zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich abzukühlen – einfach in die Ostsee abtauchen. Nur mit dem Training ging es nicht ganz so flott voran wie sonst. „Wenn es warm ist, fressen sie nicht so viel.“ Also ist es schwierig, die Motivation aufrechtzuerhalten, wenn sie keinen Appetit auf ihre Belohnung haben. „Und wenn sie keinen Spaß an einer Übung haben, machen sie auch nicht mit“, sagt Tamara Heinrichs.

Zwölf Robben leben insgesamt im Forschungszentrum der Universität Rostock. „Es ist eine reine Männer-WG“, sagt Tamara Heinrichs. Es sind neun Seehunde, zwei kalifornische Seelöwen und ein südafrikanischer Seebär. Doch seit diesem Jahr gibt es auch ein paar ganz neue Bewohner: Jimmy und Fritz – zwei Humboldt Pinguine.

Tabea Lange ist quasi deren Anführerin. Seit 2016 ist sie schon im Team des Marine Science Centers. Seit dem Sommer arbeitet sie als Doktorandin mit Jimmy und Fritz. „Es ist eine Kooperation mit dem Ozeaneum Stralsund“, erklärt die 27-Jährige. Sie will hier das Gehör der Pinguine untersuchen. Dabei will man herausfinden, ob Geräusche vom Schiffsverkehr und vom Tourismus die Tiere beeinflussen. „Aus den Ergebnissen erhofft man sich Möglichkeiten, den Schutz der gefährdeten Tiere zu verbessern.“ Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.

„Die Arbeit mit den Pinguinen ist komplett anders. Sie sind einfach hibbeliger als die Seehunde“, erzählt Tabea Lange. Die Beiden seien noch sehr jung. „Es sind Rudeltiere, sie sind komplett aufeinander fixiert. Wenn also einer rennt, purzelt der andere hinterher“, erklärt sie schmunzelnd. Noch sei es also recht schwer, ihnen die Übungen beizubringen. Deswegen sei es wichtig, bei der Arbeit mit ihnen ruhig zu bleiben. Langsam würden sie schon auf ihre Namen hören. „Dann kommt der Zweite aber meist hinterher und klaut dem Anderen den Belohnungsfisch.“ Der Trainingsprozess könne sich noch über Jahre hinziehen. Und das Rudel wird noch größer. Demnächst stoßen zwei weitere Artgenossen hinzu.

Zur Galerie Zwölf Robben und zwei Pinguine leben in der Forschungsstation in Hohe Düne. Noch bis zum 1. Dezember können Besucher hier die Tiere erleben. Dann ist bis zum Frühjahr Winterpause.

Die Pinguine und die Robben werden unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen in getrennten Becken untergebracht. „In der Natur sind sie Jäger und Beute“, erklärt Tabea Lange. Bis auf ein paar neugierige Blicke habe es keine Interaktion zwischen den Tieren gegeben. „Die Pinguine haben auch keine Angst.“ Das Jagen müssen die Pinguine und Robben jedoch nicht verlernen, durch die Netztaschen, die ihre Gehege von der Ostsee abtrennen, fließe ständig frisches Wasser und auch Frischfisch.

Wer die Tiere und die Forschung in diesem Jahr noch live erleben möchte, muss sich allerdings sputen. Ab dem 1. Dezember beginnt die Winterpause. Bis dahin hat das Marine Science Center noch von Donnerstag bis Sonntag für Besucher geöffnet. Für die Mitarbeiter ist dann noch lange nicht Schluss. 365 Tage im Jahr kümmern sie sich um die Tiere, trainieren und füttern sie. „Es muss immer jemand da sein“, betont Tamara Heinrichs.

Mehr zum Forschungszentrum der Uni Rostock hier

Johanna Hegermann