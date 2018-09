Rostock

„Wir sind eine Band von Freunden“, sagt Nick Mason über sein neues Projekt. Neben dem ehemaligen Pink-Floyd-Schlagzeuger spielen Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken in dieser Band. Benannt hat sich die Gruppe nach einer frühen LP von Pink Floyd: „A Saucerful of Secrets“ erschien 1968.

Damit deutet sich schon an, was musikalisch auf dem Programm steht. Das Frühwerk von Pink Floyd nämlich. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, überlagert von den weltweiten Erfolgen, die die Gruppe mit „The Dark Side of the Moon“ (1973) oder „The Wall“ (1979) vorzuweisen hatte. Doch davor, in der zweiten Hälfte der Sechziger, war die Band viel wilder und experimenteller, auch humorvoller. Damals hatte in der Band noch Gitarrist und Sänger Syd Barrett das Sagen. LPs wie „The Piper at the Gates of Dawn“(1967) oder das Doppelalbum „Ummagumma“ (1969) sind Zeugnisse davon.

„Wir spielen ausschließlich Titel, die vor ,The Dark Side of the Moon’ erschienen sind“, umreißt Nick Mason das musikalische Konzept. Die Idee, das Pink-Floyd- Frühwerk in dieser Form wieder auf die Bühne zu bringen, hatte übrigens Lee Harris, der sie dem Bassisten Guy Pratt vorschlug. „Guy Pratt hat mich dann angerufen“, sagt Nick Mason, so nahm die Sache Fahrt auf. Die Band war schnell beieinander. „Es gab kein Vorspielen oder so was“, berichtet Mason. „Die Gruppe kam einfach zusammen, weil wir alle miteinander befreundet sind.“

Natürlich ist Nick Mason das berühmteste Mitglied der Gruppe, aber auch die anderen Musiker haben interessante Karrieren vorzuweisen. Gitarrist Gary Kemp war an den großen Erfolgen der New- Romantic-Band Spandau Ballet beteiligt, deren Mitglied er heute noch ist. Bassist Guy Pratt ist ein gefragter Session- und Tourmusiker, auch mit Pink Floyd war Pratt bereits auf Tour, dort ersetzte er seit den späten Achtzigern Bassist Roger Waters, mit dem sich die Band heillos zerstritten hatte. Unter anderem ist Pratt auf Pink Floyds Live-Veröffentlichung „Delicate Sound of Thunder“ (1988) zu hören. Lee Harris spielte etwa als Gitarrist bei der New-Wave-Formation Ian Dury & The Blockheads.

Im letzten Frühjahr tourten Nick Mason’s Saucerful of Secrets erstmals durch Großbritannien, mit alten Songs wie „Interstellar Overdrive“, „Astronomy Domine“ oder „Green is the Colour“. Jetzt geht’s auf das europäische Festland, nach Terminen in Skandinavien ist Rostock die erste Station der Deutschland-Tour. „Den Gesang teilen sich Lee Harris und Guy Pratt“, erläutert Mason. Und: „Auch mit unserer Lichtshow wollen wir an die späten Sechziger anknüpfen.“

Der 74 Jahre alte Nick Mason steht noch in Kontakt zu seinen Ex-Kollegen von Pink Floyd. „Roger Waters und David Gilmour wissen natürlich von meinem Projekt“, sagt der Schlagzeuger. „Jeder von uns hat das Recht, mit Material von Pink Floyd zu touren.“ Ist es vorstellbar, dass Gilmour oder Waters in einer Show mit auf die Bühne kommen? „Erst mal müssen wir uns als Band eingespielt haben“, meint Nick Mason, grundsätzlich möglich wäre das schon. Nachdem Pink-Floyd-Fans weltweit vergeblich auf eine Wiedervereinigung ihrer Lieblingsband gehofft haben, wäre das eine letzte Möglichkeit, die verbliebenen Mitglieder von Pink Floyd zu vereinen.

Nick Mason’s Saucerful of Secrets am 4. September im Rostocker Moya, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Restkarten an der Abendkasse

Thorsten Czarkowski