Rostock

Die Arbeitswelt befindet sich in einem Wandel wie vielleicht zuletzt während der Industrialisierung vor mehr als 100 Jahren. Wie werden die Menschen in zehn oder 20 Jahren in Deutschland arbeiten? Welche Aufgaben der Arbeitswelt muss der Mensch noch selbst verrichten? Welche sind längst digitalisiert oder werden von Robotern erledigt? Welche Branchen betrifft die rapide Digitalisierung und Globalisierung der Arbeitsprozesse und Workflows in welchem Ausmaße? Werden wir in Zukunft nur noch arbeiten – oder wegen der Digitalisierung gar kaum noch? Inwieweit werden Arbeitswelt und Privatleben verschmelzen? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu?

Kaum etwas ist derzeit mit Sicherheit zu beantworten. Die Digitalisierung schreitet in einem Tempo voran, das nicht wenige Menschen massiv überfordert – in fast allen Branchen und Bereichen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale wagt zumindest spielerisch den Versuch, Antworten oder Thesen auf diese Fragen in den Raum zu stellen. Gemeinsam mit dem Puppentheater Halle tourt die Leopoldina mit dem Theaterstück „Morgens um halb zehn in Deutschland“ durchs „Knoppersland“. Gestartet ist das Puppentheaterstück „Morgens um halb zehn in Deutschland“ zum Wissenschaftsjahr 2018 in Halle an der Leopoldina. Nacht Stationen in Weimar und Lörrach ist das Stück am Sonnabend, 17. November ab 18 Uhr in der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) zu erleben. Anschließend geht es nach Dresden, Berlin, München und Bonn.

„Morgens um halb zehn in Deutschland“ blickt über fünf Theaterszenarien in die Arbeitswelten der Zukunft. Die Einakter thematisieren zum Teil ganz praktische, reale, arbeitsrechtliche oder gewerkschaftliche Fragen als auch futuristische Szenarien. So stellt sich auf der einen Seite leicht science-fictionmäßig die Frage, ob der Mensch in Zukunft als Arbeiter überflüssig wird. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch die Frage stellen, ob die Digitalisierung nicht auch ein Deckmantel zu einer neuen Ausbeutung, wie es sie zuletzt in der Industrialisierung gegeben hat, wird. Lena Katharina Diekmann, Assistentin der Abteilung Wissenschaft-Politik-Gesellschaft in der Leopoldina, sagt: „Wegen des Tempos der Digitalisierung und der Aktualität des Themas sind Debatten im Anschluss an die Aufführungen ausdrücklich erwünscht.“

Von Michael Meyer