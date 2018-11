Rostock

In der Nacht vom 12. November gegen 1 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei in der Tessiner Straße eine Pkw, der auffällig auf der Tessiner Straße stand. Als die Beamten mit dem Fahrer Kontakt aufnehmen wollten, war dieser mit seinem Handy beschäftigt und erkannte die Polizisten erst, als sie an die Scheibe klopften. Zuvor stellten die Beamten fest, dass der Opel am vorderen rechten Kotflügel beschädigt war. Zusätzlich wurde eine abgebrochene Radaufhängung festgestellt.

Als die Fahrertür geöffnet wurde, bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Der Fahrer bestätigte, dass er etwas getrunken habe. An einen Unfall konnte er sich nicht erinnern. Ein Lichtmast in der Nähe war im unteren Bereich stark beschädigt. Zudem fanden sich einzelne Teile der Fahrzeugverkleidung auf der Fahrbahn.

Beim Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von 1,7 Promille. Ein Abschleppunternehmen entfernte das Fahrzeug vom Unfallort. Der Fahrzeugführer wurde von seinem Vater abgeholt. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr werden von der Verkehrspolizei übernommen.

Manuela Wilk