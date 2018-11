Rostock

Eine spektakuläre Rettungsaktion hat es am Donnerstag Vormittag im Rostocker Überseehafen gegeben. Eine Arbeitsplattform hatte sich bei Reinigungsarbeiten an dem 140 Meter hohen Kühlturm vom Heizkraftwerk in etwa 100 Metern Höhe gelöst. Die Plattform fiel mehrere Meter hinab und hing nur noch an einem Seil. Ein Arbeiter musste aus luftiger Höhe gerettet werden, der zweite Kollege stürzte in die Tiefe und war sofort tot.

Zur Galerie Bilder vom Drama im Rostocker Überseehafen

Es handelte sich um eine äußerst schwierige Rettungsaktion, ein Höhenretter seilte sich von oben zum verletzten Arbeiter hinab und brachte ihn schließlich auf den sicheren Boden zurück. Bislang ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sämtliche Ermittlungen von Polizei und Dekra sind eingeschaltet worden.

Stefan Tretropp