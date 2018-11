Rostock

Fahndungserfolg für die Polizei: Mithilfe eines Fotos hatten die Beamten seit Mittwoch nach einem Mann gesucht, der sein Opfer in einer S-Bahn bestohlen und danach geschlagen hatte.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock hatte sich an die Bevölkerung gewandt. Gesucht wurde ein unbekannter Täter, der im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am 2. Februar 2018 auf dem S-Bahn-Haltepunkt Rostock-Marienehe stand. Hierbei schlug und trat der Unbekannte sein Opfer so stark, dass es ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zuvor hatte er der Person das Handy gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, konnte nach mehreren Hinweisen die Identität des Täters festgestellt werden. Jetzt gehen die Ermittlungen gegen ihn weiter. Die Öffentlichkeitsfahndung wird aufgehoben. Die Bundespolizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

mw