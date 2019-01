Stadtmitte

Nach zwei Einbrüchen am vergangenen Freitag in Geschäftshäuser in der Innenstadt, ist die Polizei am Montagmorgen erneut zu einem Einbruch gerufen worden, diesmal in eine Arztpraxis in der Schwaanschen Straße. Die unbekannten Täter waren offenbar auf der Suche nach Bargeld. Aus der durchwühlten Büroeinrichtung fehlte das Bargeld aus einer Handkasse.

Bei den Einbrüchen aus der vergangenen Woche waren unbekannte Täter in der Kröpeliner Straße gewaltsam in ein Geschäftshaus eingedrungen, in dem sich eine Rechtsanwaltskanzlei befindet. Aus den durchsuchten Räumlichkeiten wurden unter anderem drei Laptops entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3300 Euro. Einen zweiten Einbruch gab es in ein Geschäftsgebäude in der Bergstraße. Auch hier wurden mehrere Türen aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen und Büros verschiedener Firmen und Verbände durchsucht, wobei ein Schaden von mehr als 10 000 Euro entstand. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Fällen werden geprüft.

OZ